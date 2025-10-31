Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Uriel Vásquez Gualtero, uno de los videntes colombianos con mayor repercusión en el último año en las redes sociales, se pronunció y dio un alentador mensaje para los habitantes de un territorio latinoamericano que ha estado presentando fuertes problemas políticos, económicos y sociales.

“Sean bienvenidos, el video lo estoy realizando el día de hoy, jueves 30 de octubre del 2025, es una revelación que le quiero compartir a todos ustedes, fue algo que me compartieron en el plano espiritual el día de ayer y que está relacionado con un país de nuestro continente americano”, dijo frente a sus 290 mil seguidores de la plataforma.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

El joven manifestó que sus guías espitales y los seres de luz con quienes tiene constante comunicación, le dieron a conocer que después de varios años de sufrimiento para millones de familias, habría un cambio estructura que permitirá reorganizar algunos sectores y poco a poco, ir devolviendo la paz y la tranquilidad a los afectados.

“Está relacionado con un cambio muy favorable para este país, vienen noticias de cambio, vienen noticias muy importantes y alentadoras, muchas cosas. Este país no ha pasado por el mejor de los momentos, pero van a cambiar, va a ser un cambio notorio y que le va a servir mucho a las personas”, anunció.

Finalizó diciendo que espera que los creyentes en la religión que conectan con su contenido se unan en oración por el cambio para esperar cambios positivos.

“Esta oscuridad, esta situación tan fuerte por la que han pasado, va a empezar a llegar rayos de luz y de esperanza, se puede decir. Siempre de la mano de Cristo y de nuestro señor Dios. Yo les comparto las revelaciones con todo respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios y a estar siempre bajo su protección (...) Me hablan de meses, una situación que va a cambiar en meses y se van a dar los pilares para ese cambio”, dijo.

En respuesta a esta comunicación, una gran cantidad de personas compartieron sus reacciones y se mostraron ansiosas por lo que puede venir para el vecino país.