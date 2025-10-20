Vidente colombiano causó pánico al dar detalles de una posible tragedia: “Una escena muy fuerte”

Uriel Vásquez Gualtero es uno de los videntes colombianos con mayor reconocimiento en la actualidad, pues cuenta con una comunidad de más de 287 mil seguidores en su perfil de TikTok, quienes de manera constante están atentos a cada uno de sus pronunciamientos.

A lo largo de los últimos años, el joven ha acertado en varias de sus predicciones y ha alertado a su público de situaciones complicadas con respecto a la política, muertes de famosos, accidentes y desastres naturales.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

En las últimas horas, el joven publicó con nuevo video, el cual atemorizó a muchos, ya que dejó en claro que un gran número de personas se verían afectadas por una situación inesperada.

“Les quiero compartir esta revelación el día de hoy, lunes, 20 de octubre de este año 2025, siendo las 3:15 de la tarde en. Colombia. Esta revelación que me mostraron, me la compartieron hace algunos días, la comparto con todo respeto porque me mostraban una escena muy fuerte, en donde de una u otra manera, se veían afectadas personas, era como un despliegue, algo como en medio de un operativo, una situación bastante fuerte, bastante delicada”, dijo con preocupación.

Reveló que un ataque a una persona importante podría llevar a salirse de control, generando una tragedia entre los que se encontrarían a su alrededor.

“Me mostraban unos drones, estos drones generaban cierto caos, cierto pánico, había como un tipo de ataque. Esos drones iban hacia el objetivo de algo, de un conjunto de personas, de alguien con cierto tipo de influencia. Se observaba a las personas con preocupación mientras observaban esta escena y también cómo estos drones afectaban a varias de las personas que estaban ahí (...) Se veía que era algo muy fuerte. Hay veces en las que a uno le comparten esto en el plano espiritual y yo se los digo a ustedes. Bendiciones”.

Ante estas palabras, muchos de sus seguidores se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y dejaron saber que se encuentran consternados por la situación, debido a que en la mayoría de las ocasiones, el hombre suele acertar con las palabras que comparte.