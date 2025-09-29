Vidente colombiano generó pánico y dio alerta por fuerte accidente: “Se veía la desesperación”

El lunes, 29 de septiembre, Uriel Vásquez Gualteros, uno de los videntes colombianos con mayor número de público en redes sociales, se pronunció a través de un video y generó preocupación en miles de personas, pues aseguró que un fuerte accidente estaría a punto de presentarse en una de las vías del país, afectando a una gran cantidad de viajeros.

“Les quiero compartir a todos ustedes, mediante este video, una revelación que me mostraron, bastante fuerte, bastante importante, me mostraban algo relacionado con un fuerte accidente en carreteras de Colombia”, dijo en tono de angustia.

Aunque no dio detalles del lugar en el que esto podría llegar a presentarse, detalló que el caos sería tan grande que, muchas personas tendrían que salir a resguardar sus vidas e intentar ayudar a los más perjudicadas.

“Habría varias personas afectadas y se veían varias personas involucradas en esta situación o hecho vial. Se veía como las personas salían en busca de ayuda. Se veía la desesperación de varias personas buscando ayuda, un auxilio, un socorro por los que estaban siendo afectados por esta eventualidad”.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

Adicionalmente, indicó que era importante que un grupo considerable de creyentes se unieran en oración, pues esto podría ser útil para contrarrestar las energías negativas.

“También, en el plano espiritual, me hablaban, de una u otra manera, de invitar a las personas a estar con mucha oración, a estar siempre de la mano de Dios, de la manos de Cristo y manejar con mucha precaución (...) La oración en conjunto sirve muchísimo porque genera un escudo de protección para las personas por medio de la fe en Dios, esa es la razón por la cual, lo invito a estar en oración”, dijo.

Frente a sus palabras y la angustia que reflejó en su relato, su público reaccionó en la zona de los comentarios y se mostraron bastante preocupados, teniendo en cuenta que, a lo largo de los últimos meses se han cumplido varios de sus presagios y ha logrado vaticinar muertes y accidentes naturales.