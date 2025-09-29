Suscribirse

Gente

Vidente colombiano generó pánico y dio alerta por fuerte accidente: “Se veía la desesperación”

Miles de personas se mostraron preocupadas por su visión.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 3:19 a. m.
El joven vidente expuso detalles de la tragedia que estaría a punto de pasar en Colombia.
El joven vidente expuso detalles de la tragedia que estaría a punto de pasar en Colombia. | Foto: Captura TikTok @uriel_revelaciones799 - Getty Images / Montaje: Semana

El lunes, 29 de septiembre, Uriel Vásquez Gualteros, uno de los videntes colombianos con mayor número de público en redes sociales, se pronunció a través de un video y generó preocupación en miles de personas, pues aseguró que un fuerte accidente estaría a punto de presentarse en una de las vías del país, afectando a una gran cantidad de viajeros.

“Les quiero compartir a todos ustedes, mediante este video, una revelación que me mostraron, bastante fuerte, bastante importante, me mostraban algo relacionado con un fuerte accidente en carreteras de Colombia”, dijo en tono de angustia.

Contexto: Vidente colombiano alertó fuerte suceso que viviría personaje público relacionado “con los que toman decisiones importantes e influyentes”

Aunque no dio detalles del lugar en el que esto podría llegar a presentarse, detalló que el caos sería tan grande que, muchas personas tendrían que salir a resguardar sus vidas e intentar ayudar a los más perjudicadas.

“Habría varias personas afectadas y se veían varias personas involucradas en esta situación o hecho vial. Se veía como las personas salían en busca de ayuda. Se veía la desesperación de varias personas buscando ayuda, un auxilio, un socorro por los que estaban siendo afectados por esta eventualidad”.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok.
Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

Adicionalmente, indicó que era importante que un grupo considerable de creyentes se unieran en oración, pues esto podría ser útil para contrarrestar las energías negativas.

“También, en el plano espiritual, me hablaban, de una u otra manera, de invitar a las personas a estar con mucha oración, a estar siempre de la mano de Dios, de la manos de Cristo y manejar con mucha precaución (...) La oración en conjunto sirve muchísimo porque genera un escudo de protección para las personas por medio de la fe en Dios, esa es la razón por la cual, lo invito a estar en oración”, dijo.

Contexto: Vidente colombiano vaticinó fuerte accidente aéreo: “Varias personas estarán afectadas”

Frente a sus palabras y la angustia que reflejó en su relato, su público reaccionó en la zona de los comentarios y se mostraron bastante preocupados, teniendo en cuenta que, a lo largo de los últimos meses se han cumplido varios de sus presagios y ha logrado vaticinar muertes y accidentes naturales.

“Dios proteja a Colombia por las cuatro puntas y por aire, tierra y mar”; “Dios proteja a los viajeros en todas las carreteras del país”; “El señor cubra con su sangre bendita a todos los colombianos”; “Cada vez que lo escucho me da miedo porque todo lo que dice se ha cumplido”; “Está muy nervioso, qué Dios cubra con su manto sagrado a toda Colombia” y “Él es muy acertado”, manifestaron.

@uriel_revelaciones799

revelación espiritual fuerte eventualidad dónde varios jovenes se van haber afectados será noticia #paranormalactivity #paranormales #paranormal #predicciones #profecias

♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero

