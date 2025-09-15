Vidente colombiano vaticinó fuerte accidente aéreo: “Varias personas estarán afectadas”

Desde hace varios años, Uriel Vásquez Gualtero, un joven colombiano que afirma recibir mensajes desde el mundo espiritual, ha llamado la atención en distintas redes sociales, especialmente, en TikTok; pues ha tenido algunas visiones y compartido revelaciones que se han hecho realidad.

Esto le ha permitido ganarse el respeto de más de 274.000 personas que lo siguen en su cuenta y constantemente, están atentas a sus apariciones. Esto con el fin de enterarse, con antelación, de algunos hechos preocupantes que se podrían llegar a presentar.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

El pasado domingo, 14 de septiembre, el vidente se pronunció con un nuevo clip y recordó uno de sus pronunciamientos más recientes, en los que afirmó que se presentarían algunos movimientos telúricos en Colombia y ratificó los hechos frente a sus fans.

“Sean ustedes bienvenidos. Siendo aproximadamente las 9:45 de la mañana. Hace unos días les compartí una revelación en la que les hablaba de fuertes sismos que se iban a dar en diferentes puntos y diferentes ciudades y, a principios de este año les compartí a todos ustedes un video en el que les dije que este año 2025 se iban a sentir diferentes sismos aquí en Colombia”.

Agregó: “Esta madrugada, en el departamento de Antioquia, cerca a Medellín se sintió un fuerte temblor de más de 5 grados. Siempre les ha compartido estar en mucha oración”.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para destapar un posible caso de accidente aéreo en los próximos días, ya que sus guías espirituales lo habrían alertado sobre el lamentable suceso.

“La revelación que les quiero compartir, que me mostraron el día de hoy, está relacionada con un fuerte accidente, una eventualidad aérea, en la que muchas personas se pueden llegar a ver afectadas”.

Manifestó que, el fin con el que publica este material es para unir en oración a los creyentes en Dios, esperando que no muchas personas lleguen a sufrir con lo que estaría próximo a ocurrir y se tomaran ciertas precauciones.

“Yo les comparto este tipo de revelaciones, siempre con el objetivo de estar más cerca de Dios y de encomendarnos a Cristo Jesús desde nuestro corazón, cuando salgamos de casa. Bendiciones. Feliz día”.

El video causó tanta impresión, que cientos de usuarios de la red social compartieron sus opiniones y afirmaron creer en cada uno de los comunicados que ha compartido el joven.