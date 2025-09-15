Suscribirse

Gente

Vidente colombiano vaticinó fuerte accidente aéreo: “Varias personas estarán afectadas”

El video suma más de 100.000 vistas y muchos se han mostrado angustiados por el futuro.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 9:34 p. m.
El joven que afirma recibir mensajes del mundo espiritual, habló de un posible accidente aéreo.
El joven que afirma recibir mensajes del mundo espiritual, habló de un posible accidente aéreo. | Foto: TikTok @uriel:revelaciones799 - Getty Images / Montaje: Semana

Desde hace varios años, Uriel Vásquez Gualtero, un joven colombiano que afirma recibir mensajes desde el mundo espiritual, ha llamado la atención en distintas redes sociales, especialmente, en TikTok; pues ha tenido algunas visiones y compartido revelaciones que se han hecho realidad.

Esto le ha permitido ganarse el respeto de más de 274.000 personas que lo siguen en su cuenta y constantemente, están atentas a sus apariciones. Esto con el fin de enterarse, con antelación, de algunos hechos preocupantes que se podrían llegar a presentar.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok.
Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

El pasado domingo, 14 de septiembre, el vidente se pronunció con un nuevo clip y recordó uno de sus pronunciamientos más recientes, en los que afirmó que se presentarían algunos movimientos telúricos en Colombia y ratificó los hechos frente a sus fans.

“Sean ustedes bienvenidos. Siendo aproximadamente las 9:45 de la mañana. Hace unos días les compartí una revelación en la que les hablaba de fuertes sismos que se iban a dar en diferentes puntos y diferentes ciudades y, a principios de este año les compartí a todos ustedes un video en el que les dije que este año 2025 se iban a sentir diferentes sismos aquí en Colombia”.

Contexto: Vidente colombiano habría vaticinado la muerte de Ozzy Osbourne; video causó sorpresa

Agregó: “Esta madrugada, en el departamento de Antioquia, cerca a Medellín se sintió un fuerte temblor de más de 5 grados. Siempre les ha compartido estar en mucha oración”.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para destapar un posible caso de accidente aéreo en los próximos días, ya que sus guías espirituales lo habrían alertado sobre el lamentable suceso.

“La revelación que les quiero compartir, que me mostraron el día de hoy, está relacionada con un fuerte accidente, una eventualidad aérea, en la que muchas personas se pueden llegar a ver afectadas”.

Manifestó que, el fin con el que publica este material es para unir en oración a los creyentes en Dios, esperando que no muchas personas lleguen a sufrir con lo que estaría próximo a ocurrir y se tomaran ciertas precauciones.

Contexto: ¿Escalofriante predicción de vidente colombiano se habría hecho realidad con la muerte de Diogo Jota?

“Yo les comparto este tipo de revelaciones, siempre con el objetivo de estar más cerca de Dios y de encomendarnos a Cristo Jesús desde nuestro corazón, cuando salgamos de casa. Bendiciones. Feliz día”.

El video causó tanta impresión, que cientos de usuarios de la red social compartieron sus opiniones y afirmaron creer en cada uno de los comunicados que ha compartido el joven.

“Todo lo que dice, se cumple, ya da miedo escuchar sus visiones”; “Señor sella a cada avión que tenga que salir de un país a otro”; “Voy a viajar en avión este domingo, 21 de septiembre. Dios mío, cuídanos”; “Dios mío, cada vez que lo escucho hablar, me da temor. Esos ojitos muestran mucha angustia” y “Cuando lo escucho el corazón se me inquieta porque todo lo que dice se cumple, solo pido que Dios nos proteja de todo peligro”; son algunos de los mensajes que se leen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sacaban licencias de conducción chimbas, la Fiscalía los pilló, y ahora sus carros y bienes van a extinción de dominio

2. Así estará el clima en Nueva York y alrededores a una semana de comenzar oficialmente el otoño

3. En video, el momento exacto en que otra narcolancha fue atacada por militares estadounidenses en el Caribe: imágenes son aterradoras

4. Estos son los países latinoamericanos con más visas rechazadas por EE. UU. en 2025

5. ¿Gustavo Petro dejará la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026? Lidio García revela lo que le dijo el mandatario

LEER MENOS

Noticias relacionadas

videntevidentesAccidente AéreoColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.