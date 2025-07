Vidente colombiano habría vaticinado la muerte de Ozzy Osbourne; video causó sorpresa

¿Vidente colombiano predijo la muerte del famoso cantante?

“Ustedes saben que yo les comparto todo tipo de revelaciones, son aspectos que me muestran, que me hablan, como en esta ocasión, en el plano espiritual y que invito siempre a las personas a estar en oración, bendiciones”.

“Vi el video, pero nunca me imaginé que se trataría de Ozzy Osbourne”; “no sé cómo hace, pero todo lo que dice se vuelve realidad, es sorprendente y angustiante al mismo tiempo”; “Yo no creo mucho en estas cosas, pero desde hace varios días empecé a seguirlo y me impresiona que sí pasan cosas tal y como las dice, en verdad, no sé qué pensar” y “Este chico es extraordinario, es muy acertado”, anotaron.