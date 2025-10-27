Vidente colombiano destapó la muerte de famoso personaje: “Está próximo a darse”

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Uriel Vásquez Gualtero, uno de los videntes con mayor crecimiento en las redes sociales, generó una fuerte preocupación entre su comunidad al publicar un polémico video.

En dicha comunicación, el joven afirma que sus guías espirituales se comunicaron con él y le anunciaron el fallecimiento de una reconocida figura.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

“Sean todos bienvenidos. Este video lo estoy realizando el día de hoy, domingo, 26 de octubre y les quiero compartir con todo respeto, una revelación, algo que me hablaron hace poco en el plano espiritual y es acerca de la partida física o del fallecimiento de una persona bastante reconocida, de un personaje con mucha influencia, un personaje del cual va a ser noticia su partida física en diferentes medios”, dijo con una notable preocupación.

Por otro lado, resaltó que en los últimos meses ha logrado acertar en varias de sus predicciones y ha logrado advertir a muchos de desastres naturales, fuertes situaciones políticas e incluso, otros fallecimientos en la esfera pública.

“Esta revelación me lo comparten con todo respeto y me decían que es algo que está próximo a darse. Ustedes saben que yo les comparto diversos tipos de revelaciones, de eventualidades naturales, situaciones sobre el país, sobre personajes importantes, sobre diversas cosas. Bendiciones, feliz día”, dijo.

Por otro lado, sus miles de seguidores se mostraron bastante preocupados por la situación, específicamente porque en el actualidad, hay varias personalidades que corren peligro diverso a temas políticos, accidentes de tránsito e incluso, violencia en las redes sociales.

Es por esto que, por medio de los comentarios, expusieron sus opiniones al respecto y le agradecieron al joven por compartir con su público, detalles de lo que estaría próximo a pasar.

“Pensé en alguien, pero no me atrevo a decirlo”; “Uriel, te veo un poco triste, como afectado. Dios te bendiga y te cuide siempre”; “Dios nos libre de todo mal y peligro”; “Dios tenga misericordia de esa persona”; “Niño, tú no fallas al decirnos las cosas, qué afortunado eres de tener esa sabiduría. Bendiciones infinitas” y “Dios mío, a mí me da miedo que todo lo que dice se vuelve realidad. Solo le pido a Dios y a todos los santos de que nos cubran con la sangre de Cristo”.