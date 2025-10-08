Vidente colombiano vaticinó el fuerte accidente de Zion: “Su vida estaría perjudicada”

Uriel Vásquez Gualtero es, actualmente, uno de los astrólogos colombianos con mayor relevancia en redes sociales, pues de manera constante está compartiendo alertas por medio de videos, que, en la mayoría de las ocasiones, se han hecho realidad.

Una de sus predicciones más recientes estuvo relacionada con un fuerte accidente que sufrió Zion, reconocido cantante de reguetón que se encuentra bajo la supervisión de los profesionales de la salud, tras sufrir una fuerte eventualidad en medio de una de las carreteras de Puerto Rico.

El famoso cantante sufrió un accidente automovilístico. | Foto: Getty Images

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, escribió su equipo de trabajo por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales.

Esto llevó a Uriel Vázquez a hablar nuevamente del tema a través de su perfil de TikTok para compartir con su público uno de sus nuevos aciertos.

“El pasado domingo 5 de octubre, les compartí a todos ustedes una revelación espiritual. Les hablé de una fuerte eventualidad para un artista reconocido, de trayectoria, una eventualidad que lo podría afectar físicamente a él o a su entorno y el día de ayer martes, 7 de octubre, en Puerto Rico, el artista de género urbano, Zion, sufrió un grave accidente en donde de ve en un estado delicado y con pronóstico reservado de salud, una complejidad que lo afecta físicamente y piden oraciones por su restauración”, afirmó.

Esto generó controversia entre su público, pues cada vez más la información compartida por el hombre sería más precisa y sus presagios están tomando una menor cantidad de tiempo en cumplirse.

“Apenas vi lo de Zion me acordé de su predicción”; Vila noticia de Zion y no han dicho mucho, pero le pido a Dios por su pronta recuperación"; “Desde que lo sigo, no ha fallado en ninguna predicción”; “Ya me da miedo entrar al TikTok de Uriel, todo se cumple” y “Muy acertado, gracias por compartir tus revelaciones”, son algunos de los mensajes que se plasmaron.

¿Qué dijo el vidente sobre el accidente de Zion?

En el video publicado por Uriel Vásquez, tres dos días antes del accidente en el que se vio involucrado Zion, se mencionó: