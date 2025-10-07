Suscribirse

Zion sufrió fuerte accidente automovilístico; su equipo dio duros detalles

El cantante de reguetón se encuentra bajo el cuidado de los profesionales de la salud.

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 11:04 p. m.
El famoso cantante sufrió un accidente automovilístico.
El famoso cantante sufrió un accidente automovilístico. | Foto: Getty Images

La última publicación realizada en la cuenta de Instagram de Zion, uno de los cantantes de reguetón más importantes de las últimas décadas, dejó sorprendidos a sus más de 5.5 millones de seguidores, pues se anunció que el artista sufrió un fuerte accidente automovilístico.

Aunque no se revelan muchos detalles de lo sucedido, se dio a conocer que se encuentra bajo la supervisión de profesionales de la salud que le están practicando todos los tratamientos necesarios para curar las heridas y complicaciones que se presentaron.

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”.

Por otro lado, se invitó al público a unirse en oraciones por su salud. No obstante, pidieron discreción con los familiares del artista, pues no es encuentran en un buen momento debido a todo lo acontecido.

“Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento. Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales”, se lee.

En la sección de los comentarios, sus seguidores le enviaron algunos mensajes de fortaleza, y manifestaron atentos a la actualizaciones que se presenten con respecto a su salud.

“Recupérate pronto, mi hermano querido, Dios te bendiga y te proteja siempre”; “Te queremos, las mejores vibras desde acá”; “Vamos mi niño, que Dios es grande”; Dios cuida de ti, declaro tu sanación completa"; Pronta recuperación, Zion. Dios te cuide y bendiga y te da la fuerza par salir de esto. Un abrazo para ti, leyenda. Todos tus fanáticos estamos aquí al pendiente en tu recuperación" y “Fuerza, Zion. Dios te dé pronta mejoría para que nos sigas motivando”, son algunas de las palabras que se leen.

Zion fue uno de los invitados al más reciente concierto de Silvestre Dangond en Medellín

En la noche del pasado sábado, 4 de octubre, se llevó a cabo un nuevo show de El último baile, la gira de Silvestre Dangond que promete llegar a las ciudades más importantes del país.

En uno de los más recientes posts que se observan en las redes sociales del cantante puertorriqueño, mostró la emoción de compartir escenario con el colombiano, pues tuvo la oportunidad de corear sus mejores canciones con los amantes del género urbano y el vallenato.

“Recordando lo grandioso que fue compartir este momento con mi hermano Silvestre Dangond. Espero pronto regalarles música de los dos. Gracias mi gente de Medellín siempre por el cariño”, escribió.

