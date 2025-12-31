J Balvin y Residente aparecieron juntos y generaron polémica con declaraciones públicas

La tarde del miércoles, 31 de diciembre, sorprendió a millones de seguidores de J Balvin y Residente, pues, después de varios años de protagonizar una fuerte polémica en redes sociales, reaparecieron juntos en sus cuentas oficiales de Instagram y generaron una gran cantidad de reacciones.

La imagen compartida por ambos artistas, marcó el fin de una discusión que durante años generó polémica entre sus seguidores, pues lejos de las indirectas que compartieron en algunas entrevistas, se percibió una reflexión por parte de ambos.

Residente le refutó a J Balvin que la academia de los Grammy Latino sí valora al género urbano. Foto: Getty Images

Además, en la descripción dejaron en claro que, después de una importante charla, dejaron de lado sus diferencias y están listos para tener una relación más comprensiva y basada en el respeto.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribieron el colombiano y el puertorriqueño.

Su público reaccionó a través de la sección de comentarios y, en su mayoría, se mostró emocionado por la tregua entre los cantantes.

“¿Qué? ¿Cómo así? Me encanta"; “No entiendo qué pasó, pero me alegra jaja”; Quedé verbo to be"; “Jajajaja qué inesperado”; “Me gusta que estén intentando arreglar sus problemas, al final de todo, son artistas que quieren compartir su música” y “José enseñándonos cómo sanar. Qué ejemplo”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Por qué se generó la disputa entre J Balvin y Residente?

El conflicto comenzó en 2021, cuando J Balvin y otros artistas urbanos impulsaron un boicot a los Latin Grammy, argumentando que el reguetón y la música urbana no recibían el reconocimiento que merecían.

Ante esto, Residente criticó su postura y calificó a Balvin como un artista “superficial”, comparándolo con un perro caliente por, según él, priorizar lo comercial sobre el contenido artístico.

La tensión aumentó cuando Residente lanzó la BZRP Music Sessions #49, una canción dirigida directamente a J Balvin, en la que cuestionó su autenticidad, su compromiso cultural y su impacto artístico. El tema tuvo gran repercusión mediática y dividió opiniones entre los seguidores de ambos artistas.

J Balvin, por su parte, optó por no responder con otra canción y aseguró en entrevistas que prefería no entrar en una guerra lírica, al señalar que atravesaba un proceso personal relacionado con su salud mental y que no deseaba alimentar la confrontación.