“Te debería odiar, pero no me dan ganas”: J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado

El mundo de la música urbana ha quedado en estado de shock tras el lanzamiento más esperado del cierre de 2025. J Balvin y Bizarrap finalmente unieron sus talentos para la “BZRP Music Sessions #62”, una colaboración que, lejos de seguir la fórmula tradicional del reguetón, se sumerge en las raíces colombianas con un sonido que nadie vio venir.

Un regalo de Navidad inesperado

Tras meses de intensas especulaciones, el anuncio oficial llegó de forma estratégica a través de las redes sociales del productor argentino. Con una fotografía en la que ambos posaban luciendo sus exclusivas colaboraciones de calzado (Adidas para Bizarrap y Jordan Brand para Balvin), el mensaje fue contundente: “Esta no te la esperabas. Feliz Navidad”.

Lanzada oficialmente este viernes, 26 de diciembre, la sesión no solo marca un hito en la carrera del Niño de Medellín, sino que redefine la versatilidad de Bizarrap al integrar de manera magistral el sentimiento del vallenato con sus característicos beats electrónicos.

Con una duración de poco más de tres minutos, la sesión presenta a un J Balvin impecable, luciendo un elegante traje azul que rompe con la estética urbana convencional. La producción es una mezcla audaz de vallenato romántico y tintes de EDM (Música Electrónica de Baile), logrando una atmósfera de “despecho” que resuena con los clásicos del género en Colombia.

El momento más emotivo de la canción llega con una referencia directa a la leyenda del vallenato, Omar Geles. Balvin entona con sentimiento: “Te debería odiar, pero no me dan ganas”, una línea que evoca a la profundidad lírica del fallecido maestro y que ha sido interpretada como un homenaje a la cultura musical del Caribe colombiano.

“Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos/ No te puedo ver pero estás como el viento”, rezan otros de los versos que ya se volvieron virales.

El gran momento de J Balvin: más allá de las sesiones

Esta colaboración no llega por azar. El artista paisa atraviesa uno de sus momentos más sólidos y maduros. Como lo reportaron fuentes cercanas y se ha evidenciado en su gira ‘Ciudad Primavera’, Balvin ha logrado reconectar con su esencia tras llenar escenarios emblemáticos como el estadio Atanasio Girardot y El Campín.

A su vigencia musical se suma su reciente reconciliación pública con Bad Bunny, un gesto que el género urbano celebró como el retorno de la paz entre titanes. Además, su éxito empresarial con la colaboración con marcas como Velez y su constante innovación en la moda lo posicionan no solo como un cantante, sino como un ícono cultural global.

Redes sociales: “Vine a perrear y terminé llorando”

Como era de esperarse, el video oficial en el canal de YouTube de Bizarrap ya acumula millones de vistas en sus primeras horas. Las reacciones de los fanáticos reflejan el impacto emocional de la letra:

“Qué temazo loco, el mejor regalo de Navidad son estos dos GOATS”; “Vine a perrear y terminé llorando, checa eso porfa”; “Balvin vestido de gala para enterrar el 2025 con clase”, son algunos de los comentarios que inundan las plataformas.

Con este lanzamiento, J Balvin y Bizarrap no solo cierran el año con broche de oro, sino que demuestran que la música latina sigue siendo el epicentro de la innovación mundial, uniendo el acordeón de Valledupar con los sintetizadores de Buenos Aires.