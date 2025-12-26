Gente

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Arturo Vidal, jugador de la selección de futbol chilena, fue captado disfrutando de su estadía en la ciudad de Cali.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

27 de diciembre de 2025, 12:13 a. m.
Arturo Vidal y Sonia Izasa disfrutando de las ferias de Cali
Arturo Vidal y Sonia Izasa disfrutando de las ferias de Cali Foto: @niaisazaoficial

La capital del Valle del Cauca se encendió este 25 de diciembre con el inicio de la versión número 68 de la Feria de Cali. Aunque la lluvia fue protagonista, nada detuvo la emoción de la inauguración del patrimonio cultural del país con el tradicional Salsódromo.

Entre la multitud y el brillo de los más de 2.000 artistas que desfilaron por la autopista, una figura internacional acaparó todas las miradas: el futbolista chileno Arturo Vidal.

El histórico mediocampista de la selección de Chile y actual referente del Colo-Colo, decidió pasar sus vacaciones de fin de año en la “Sucursal del Cielo”. No lo hizo solo; estuvo acompañado por su pareja, la modelo y empresaria caleña Sonia Isaza, quien ha sido el puente entre el “Rey Arturo” y la cultura vallecaucana.

A pesar de las precipitaciones que marcaron la jornada inaugural, Vidal se mostró eufórico desde los palcos. El futbolista “se dejó contagiar por la alegría de la Feria de Cali”, compartiendo con los asistentes y registrando en sus redes sociales la majestuosidad del desfile.

Ferias y fiestas: cuando Colombia celebra, la economía se mueve

Vidal no fue un espectador pasivo. Vestido de manera informal y con la sonrisa que lo caracteriza, se le vio grabando a las escuelas de salsa y saludando a los fanáticos que, incrédulos, notaban su presencia.

La lluvia, lejos de desanimarlo, pareció darle un toque épico a su experiencia en el evento que marca el inicio oficial de las festividades decembrinas en el Valle.

El “paseo de olla” en el Río Pance: tradición pura

Pero la experiencia de Vidal no se limitó al glamour de los palcos. El chileno decidió sumergirse de lleno en las costumbres locales. A través de una publicación en Instagram, el jugador sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse disfrutando de un tradicional “paseo de río” en el icónico Río Pance.

Vidal aprovechó el clima cálido de la región para bañarse en las frías aguas del río, un plan sagrado para los caleños durante los días de feria. Las imágenes del futbolista en Pance han generado una ola de comentarios positivos, destacando su sencillez y su capacidad para adaptarse a las tradiciones populares de Colombia.

La relación de Arturo Vidal con Cali parece fortalecerse con cada visita. Más allá de su vínculo sentimental con Sonia Isaza, el jugador ha manifestado un interés real por la cultura local. En un video captado durante el evento, el futbolista hizo una revelación que emocionó a sus seguidores.

El jugador confesó que está aprovechando estos días para perfeccionar sus pasos de baile. “Tengo que volver”, habría expresado el jugador, confirmando que está aprendiendo a bailar salsa bajo la tutoría de su pareja.

Esta conexión con la ciudad ha alimentado, en diversas ocasiones, rumores sobre un posible interés de clubes locales en el pasado, aunque por ahora el “King” solo tiene ojos para las ferias de Cali y el descanso.

No es secreto que Arturo Vidal siente una profunda admiración por el país. Su relación con Isaza lo ha llevado a visitar frecuentemente ciudades como Medellín y Cali, convirtiéndose en un embajador informal de la calidez colombiana ante el mundo. Mientras su futuro deportivo sigue ligado al Cono Sur, su corazón —y sus vacaciones— parecen pertenecerle a la “Sucursal del Cielo”.

La presencia de estrellas de la talla de Vidal no solo eleva el perfil internacional de la Feria de Cali, sino que confirma que la capital del Valle sigue siendo el destino predilecto para quienes buscan una mezcla inigualable de cultura, sabor y hospitalidad.

