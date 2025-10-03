Maluma cantó en vivo en el Empire State de Nueva York: Video impactó al mundo

En la noche del viernes, 3 de octubre, miles de personas se conectaron a la transmisión en vivo en la que Maluma celebró uno de sus momentos más históricos, pues se presentó en vivo desde de el Empire State en Nueva York, en el marco del BOSS Bottled Beyond.

Este evento se realizó en honor a una de las fragancias de la marca de lujo más importantes dentro de su línea de productos, pues ha logrado posicionarse en el mercado gracias a su propuesta de notas picantes y frescas de jengibre y cuero.

Maluma desde el Empire State, para la presentación de la nueva fragancia de BOSS. 🗽 pic.twitter.com/Oo71X9ahgj — Maluma Access (@MalumaAccess) October 4, 2025

El en vivo realizado a través de la cuenta oficial de BOSS en YouTube, el cual suma más de 262.000 suscriptores se convirtió en tendencia en redes sociales y rápidamente, miles de personas mostraron su emoción del ver al cantante colombiano cantando desde la cima del edificio más emblemático de la ciudad de Nueva York.

¿Qué canciones interpretó Maluma en el importante evento?

Con un total de cuatro temas de su repertorio, el artista de la ciudad de Medellín cantó Corazón, Hawái, Chantaje y Bronceador.

En respuesta a su presentación, sus mayores admiradores se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y plasmaron sus opiniones con respecto al show que brindó en el rascacielos ubicado en la Quinta Avenida.

“Me encanta verlo cumplir sus sueños. Colombia brillando”; “No lo puedo creer, me encantó”; “Maluma está hermoso, le luce el éxito” y “Esta noche el Empire State Building de Nueva York se ilumina con los colores de la bandera de Colombia. Gracias a la presentación de Maluma. Qué orgullo estos verdaderos embajadores que ponen nuestro país en lo más alto del mundo”, son algunas de las palabras que se leen en X.

Esta noche el Empire State Building de Nueva York se ilumina con los colores de la bandera de Colombia 🇨🇴 gracias a la presentación de Maluma. Qué orgullo estos verdaderos embajadores que ponen nuestro país en lo más alto del mundo!! pic.twitter.com/sL8tWYk4w5 — José Caparroso (@JoseCaparroso) October 4, 2025

¿Qué dijo Maluma antes de su presentación?

Algunas horas antes de que se llevara a cabo el gran evento, Maluma se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram y se sinceró con sus seguidores con respecto a la importancia que tiene tendría este hito dentro de su carrera artística.

“¿Qué se dice, mi gente? Saludos desde Nueva York. Quiero decirles que estoy demasiado feliz, demasiado emocionado y no puedo creer lo que está a punto de suceder. Vamos a cantar en el Empire State de Nueva York, uno de los edificios más icónicos del mundo", dijo.

Maluma subió un inesperado mensaje a sus redes sociales. | Foto: Instagram @maluma