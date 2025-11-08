Ornella Sierra, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, contó cómo un desconocido la engañó para robarla: “le creí”

A través de sus redes sociales, la influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia primera temporada, Ornella Sierra, relató cómo un desconocido la engañó para robarla mientras ella intentaba tener un gesto solidario.

Según sus declaraciones, el hecho se presentó mientras caminaba por las calles de Bogotá para ir a su punto de entrenamiento junto con una amiga. Sin embargo, durante el trayecto, notó que un hombre parecía estar sufriendo un problema de salud mientras estaba tumbado en el suelo.

“Nos acaban de robar en nuestra cara por buena gente, por nobles, por pendejas”, comentó inicialmente la influenciadora.

Luego, explicó que al lado de este sujeto había una mujer que aparentemente era una enfermera y lo asistía. De inmediato, tanto ella como su amiga se sintieron invadidas por la preocupación, por lo que decidieron acercarse para comprobar si el hombre necesitaba ayuda.

No obstante, lo que no esperaban era que por su gesto de empatía y amabilidad terminarían siendo víctimas de robo en cuestión de minutos.

“Yo le creí, yo soy ex epiléptica, yo soy psicóloga, yo le creí todo (…)“, expresó la influenciadora visiblemente afectada por lo sucedido ya que, al momento de al tener contacto con esta persona que aseguraba ser epiléptico y haber tenido cinco ataques en las últimas horas, ella sintió que era verdad por todos los síntomas que, según él, estaba experimentando.

“Se sentó y estaba desorientado”, agregó la creadora de contenido que, al principio, optó por ofrecerle agua y maní mientras él le comentaba que venía de un pueblo, lejos de la capital colombiana y llevaba varias horas caminando.

Posteriormente, el supuesto enfermo le pidió ayuda con 85.000 pesos, según él, para poder dirigirse a un centro médico del cual mencionó el nombre y dirección para poder adquirir un medicamento que necesitaba.

Al verlo tan vulnerable, Sierra y su amiga decidieron darle la mano usando el método de transferencia para enviarle $ 150.000 pesos, pensando en lo que podría necesitar para el tratamiento o gastos personales.

“Aquí va la primera red flag. Cuando le preguntamos al man: ‘Hey, ¿tienes Nequi?’, al man se le quitó todos los males, dejó de estar pálido y dijo que sí“, contó.

Una vez la influenciadora transfirió el dinero, el hombre salió corriendo sin mencionar una sola palabra. “Apenas le llegó la plática, el man salió corriendo. Salió corriendo en nuestra cara. Hasta yo le alcancé a gritar: ‘Pilas, que el taxi está en la esquina’. Alguien que convulsiona no puede correr y menos si está desorientado. El man ni siquiera podía abrir las manos, supuestamente. O sea, nos vieron la cara”, dijo.

Por último, la creadora de contenido dio una descripción física detallada del estafador con el propósito de alertar a sus seguidores para que no caigan en la misma trampa y eviten ser víctimas de este tipo de robos que, en su caso, se presentó cerca de Unicentro en Bogotá.