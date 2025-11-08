Por medio de sus historias de Instagram, la expresentadora de La casa de los famosos Colombia Vicky Berrío, mostró los moretones que quedaron en diferentes partes de su cuerpo tras sufrir un accidente mientras intentaba hacer una broma viral con su prometido.

Las lesiones se presentaron cuando se animó a grabar uno de los retos más populares entre parejas en redes sociales y, de este modo, sumarse a la tendencia junto a su pareja. Sin embargo, lo que parecía una escena fácil de recrear, desafortunadamente tuvo un final inesperado que la dejó bastante adolorida.

De acuerdo con las publicaciones que realizó desde su perfil oficial de Instagram. el incidente se presentó cuando Berrío logró convencer a su pareja de participar en un video con el que pretendía registrar su reacción ante la broma que planeaba hacerle.

La dinámica de este popular trend de pareja, que se ha vuelto viral en diversas plataformas digitales, consiste en grabar al hombre mientras mantiene ambas manos ocupadas, permitiendo que la mujer ejecute una acción divertida o inesperada sin que él tenga posibilidad de reaccionar o defenderse de inmediato.

No obstante, durante el intento de Vicky Berrío por hacer su propia versión de la broma, aunque todo parecía salir bien al principio, justo cuando ella se disponía a hacer su parte de la escena terminó tropezando y cayendo sobre una estructura de madera.

Vicky Berrío sufrió accidente y terminó con varios moretones | Foto: Instagram @vicky.berrio

Luego, en otro post, la también humorista compartió un video en el que aparecía su prometido grabándola y mostrando los moretones que le quedaron en su pecho y brazos tras la caída que sufrió. “Casi me mato”, expresó entre risas, aunque con un evidente tono de nervios ante lo ocurrido.

Adicionalmente, el hombre registró la estructura de madera que terminó totalmente destruida, dejando ver su asombro por el impacto que sufrió Berrío en medio de la grabación. “Estoy muy pesada”, agregó la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia haciendo reír un poco a su prometido.

Al final ambos mostraron que, pese a que la humorista terminó con varios moretones en su cuerpo, no sufrió heridas ni fracturas mayores, por lo que pudieron compartir su anécdota y al mismo tiempo bromear con lo sucedido.

Además, Vicky Berrío habilitó una caja de conversación para conocer la opinión de sus seguidores frente a la inesperada situación que vivió junto a su prometido, haciendo referencia al tema con ese tono de humor que la caracteriza.