Números para ganar una millonaria fortuna el 9 de noviembre, según Walter Mercado
Con estas combinaciones podría hacerse millonario en un juego de azar, ya sean chances o loterías.
El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Para este domingo, 9 de noviembre, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es momento de aceptar lo que no puede cambiarse y pasar la página. La clave estará en actuar con realismo y madurez.
Números de suerte: 4, 10, 15.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Este signo deberá actuar con prudencia en el amor y evitar los impulsos que puedan generar malentendidos.
Números de suerte: 21, 50, 4.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
No todo dependerá del destino, pues los esfuerzos personales determinarán el rumbo.
Números de suerte: 33, 19, 41.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El trabajo y los estudios avanzan con fuerza. La estabilidad comienza a consolidarse y los proyectos financieros se fortalecen.
Números de suerte: 28, 7, 11.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La creatividad será su mayor herramienta. Este signo debe enfocarse en construir su futuro con determinación.
Números de suerte: 40, 21, 37.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El esfuerzo constante comienza a dar frutos. Es un buen momento para descansar y disfrutar del tiempo libre.
Números de suerte: 1, 44, 26.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El exceso de trabajo podría causar agotamiento. Este signo deberá equilibrar responsabilidades con momentos de descanso.
Números de suerte: 7, 19, 31.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Las oportunidades de negocio y las alianzas laborales se presentarán con fuerza. La actitud positiva atraerá éxito y prosperidad.
Números de suerte: 9, 15, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Nuevas oportunidades de felicidad están cerca. El pasado debe quedar atrás para abrir la puerta a nuevas experiencias y amores.
Números de suerte: 8, 49, 37.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Este signo debe evitar riesgos innecesarios, tanto físicos como financieros. Mantener la calma será clave para evitar contratiempos.
Números de suerte: 8, 4, 2.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El esfuerzo comenzará a dar resultados. Los cambios profesionales traerán recompensas y estabilidad.
Números de suerte: 32, 9, 52.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El estrés laboral podría afectar el equilibrio emocional. Es momento de aprender a delegar y pedir apoyo.
Números de suerte: 16, 35, 21.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.