Suscribirse

Gente

Números para ganar una millonaria fortuna el 9 de noviembre, según Walter Mercado

Con estas combinaciones podría hacerse millonario en un juego de azar, ya sean chances o loterías.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

8 de noviembre de 2025, 7:08 p. m.
Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para este domingo, 9 de noviembre, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de aceptar lo que no puede cambiarse y pasar la página. La clave estará en actuar con realismo y madurez.

Números de suerte: 4, 10, 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este signo deberá actuar con prudencia en el amor y evitar los impulsos que puedan generar malentendidos.

Números de suerte: 21, 50, 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No todo dependerá del destino, pues los esfuerzos personales determinarán el rumbo.

Números de suerte: 33, 19, 41.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El trabajo y los estudios avanzan con fuerza. La estabilidad comienza a consolidarse y los proyectos financieros se fortalecen.

Números de suerte: 28, 7, 11.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad será su mayor herramienta. Este signo debe enfocarse en construir su futuro con determinación.

Números de suerte: 40, 21, 37.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El esfuerzo constante comienza a dar frutos. Es un buen momento para descansar y disfrutar del tiempo libre.

Números de suerte: 1, 44, 26.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El exceso de trabajo podría causar agotamiento. Este signo deberá equilibrar responsabilidades con momentos de descanso.

Números de suerte: 7, 19, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las oportunidades de negocio y las alianzas laborales se presentarán con fuerza. La actitud positiva atraerá éxito y prosperidad.

Números de suerte: 9, 15, 32.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Nuevas oportunidades de felicidad están cerca. El pasado debe quedar atrás para abrir la puerta a nuevas experiencias y amores.

Números de suerte: 8, 49, 37.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este signo debe evitar riesgos innecesarios, tanto físicos como financieros. Mantener la calma será clave para evitar contratiempos.

Números de suerte: 8, 4, 2.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El esfuerzo comenzará a dar resultados. Los cambios profesionales traerán recompensas y estabilidad.

Números de suerte: 32, 9, 52.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El estrés laboral podría afectar el equilibrio emocional. Es momento de aprender a delegar y pedir apoyo.

Números de suerte: 16, 35, 21.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Medellín extrema medidas de seguridad tras atentado en Tunja contra el Batallón Simón Bolívar

2. No para el terror en Tunja | Tres personas murieron en medio de una balacera: la Policía entregó detalles

3. Números para ganar una millonaria fortuna el 9 de noviembre, según Walter Mercado

4. Ilusión en Millonarios: fichaje para 2026 que pasó por Flamengo sería el primero en llegar

5. Vanessa Pulgarín sufrió dolorosa pérdida a pocos días de Miss Universe: “Tu luz seguirá brillando”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.