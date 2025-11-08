Números para ganar una millonaria fortuna el 9 de noviembre, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para este domingo, 9 de noviembre, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de aceptar lo que no puede cambiarse y pasar la página. La clave estará en actuar con realismo y madurez.

Números de suerte: 4, 10, 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este signo deberá actuar con prudencia en el amor y evitar los impulsos que puedan generar malentendidos.

Números de suerte: 21, 50, 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No todo dependerá del destino, pues los esfuerzos personales determinarán el rumbo.

Números de suerte: 33, 19, 41.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El trabajo y los estudios avanzan con fuerza. La estabilidad comienza a consolidarse y los proyectos financieros se fortalecen.

Números de suerte: 28, 7, 11.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad será su mayor herramienta. Este signo debe enfocarse en construir su futuro con determinación.

Números de suerte: 40, 21, 37.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El esfuerzo constante comienza a dar frutos. Es un buen momento para descansar y disfrutar del tiempo libre.

Números de suerte: 1, 44, 26.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El exceso de trabajo podría causar agotamiento. Este signo deberá equilibrar responsabilidades con momentos de descanso.

Números de suerte: 7, 19, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las oportunidades de negocio y las alianzas laborales se presentarán con fuerza. La actitud positiva atraerá éxito y prosperidad.

Números de suerte: 9, 15, 32.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Nuevas oportunidades de felicidad están cerca. El pasado debe quedar atrás para abrir la puerta a nuevas experiencias y amores.

Números de suerte: 8, 49, 37.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este signo debe evitar riesgos innecesarios, tanto físicos como financieros. Mantener la calma será clave para evitar contratiempos.

Números de suerte: 8, 4, 2.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El esfuerzo comenzará a dar resultados. Los cambios profesionales traerán recompensas y estabilidad.

Números de suerte: 32, 9, 52.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El estrés laboral podría afectar el equilibrio emocional. Es momento de aprender a delegar y pedir apoyo.

Números de suerte: 16, 35, 21.