Ornella Sierra confesó si fue ‘moza’ y habló por primera vez de su polémica por infidelidad

El nombre de Ornella Sierra, reconocida creadora de contenido e influenciadora de la ciudad de Barranquilla, se convirtió en tendencia en el año 2024, pues pese a que no tenía confianza en sí misma, fue catalogada como una de las participantes más queridas de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

No obstante, meses después, recibió fuertes críticas, pues fue acusada de meterse en la relación de Farid Pineda y la influenciadora Leidy Durán, y pese a lo duro de la situación, no se había pronunciado al respecto.

Farid Pineda saca a la luz supuestas conversaciones con Ornella Sierra. | Foto: Instagram @leidydranayala - Farid Pineda - @ornellasierra

Es por esto que, en medio de una reciente entrevista con Buen Día, Colombia, programa matutino y de variedades del Canal RCN, la joven de 25 años rompió el silencio y compartió su opinión frente al caso.

“Yo intenté mantenerme alejada de todo eso, incluso, cuando yo hablaba con la persona, yo le decía ‘dime la verdad, que si algo, yo me alejo, tomo distancia y somos amigos’, pero yo nunca quise salir a hablar o desmentir porque uno dice algo y 100 mil personas se van en tu contra”, dijo frente a las lágrimas.

Al sincerarse, Ornella no logró contener las lágrimas y confesó que el sufrimiento se convirtió en un sentimiento constante en su vida, ya que todo ocurrió en el que estaba siendo el mejor momento de su carrera

“Era como que me arrebataban lo que más quería, mi trabajo, mi marca y yo dije, de esta me paro como sea”

Afirmó que, después de analizar la situación, tomó la determinación de alejarse de todas las personas que compartieran el mismo círculo social con este hombre, con el fin de generar un panorama más tranquilo y evitar perder importantes oportunidades a nivel laboral.

Si embargo, esto trajo como consecuencia que, sin otra solución, tuviera que alejarse de sus padres.

“Dejé de ir a Barranquilla a ver a mis papás, incluso, porque yo pensé que eso me pasó por estar allá. Para mí mis papás lo son todo, entonces yo estuve mucho tiempo sin verlos, porque por más que quería estar con ellos, no quería ir a Barranquilla porque no quería que esas personas me volvieran a hacer algo o que me relacionaron con eso”.

Finalmente, confesó que este ha sido el momento más complicado de su carrera, especialmente, porque en ese tiempo estaba recibiendo especial atención en televisión y las redes sociales.