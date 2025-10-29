Suscribirse

Gente

Influencer colombiana fue agredida en reality show por una cantante; fuerte instante quedó grabado: “Vete a tu país”

La mujer fue protagonista de un video, luego de que una participante la golpeara ante cámaras.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 2:40 p. m.
Karola fue agredida por La Perversa
Karola fue agredida por La Perversa | Foto: La casa de Alofoke - Montaje SEMANA

Los formatos de entretenimiento, enfocados en convivencia y famosos, han tomado relevancia en la industria internacional tras el éxito que tuvo La casa de los famosos, de Telemundo. Esta ola mediática llevó a que nuevas ideas surgieran, buscando lanzar propuestas especiales y distintas.

Contexto: Yina Calderón se va de Colombia tras pelea con Andrea Valdiri; reveló la razón de la decisión: “Me cansé”

Santiago Matías probó suerte con su proyecto, presentándolo en plataformas digitales como La casa de Alofoke, ubicada en República Dominicana. Esta idea ya incursionó con dos temporadas, buscando generar interés en miles de usuarios y curiosos.

Sin embargo, recientemente, la segunda edición arrancó días atrás y ya dio de qué hablar con un incidente inesperado entre participantes. Una influencer colombiana fue protagonista de un momento bastante álgido, luego de que otra participante la agredió.

De acuerdo con lo que quedó registrado en distintos videos de redes sociales, Karola Alcendra, creadora de contenido colombiana y amiga de Emiro Navarro, fue atacada por La Perversa, famosa cantante internacional, mientras se encontraban en una de las habitaciones. Las imágenes muestran cómo se llevó a cabo este incidente, pues la artista lo pensó y lo ejecutó frente a los demás integrantes.

En el clip se detalla cómo la influenciadora entra al cuarto y se dirige adonde sus compañeros, mientras se cruza de frente con la intérprete, quien es distinguida por su cabellera rosa. Ninguna cruza palabras o gestos, por lo que fue sorpresiva la reacción.

La dominicana, sin previo aviso, esperó a que Karola se ubicara de espaldas para después lanzarle un golpe en la cabeza, llevándola a caer casi en una cama. Todos quedaron sin palabras, esperando que la colombiana se encontrara bien.

Así no, así no, así no, así no. Perdió ‘La Perversa’”, dijo uno de los participantes, mientras intentaban calmarla.

La creadora de contenido estaba como invitada, por lo que solamente siguió entregando los obsequios que había llevado, intentando conservar la calma ante el ataque. La perversa ya había mostrado su indignación con la presencia de la colombiana, soltándole comentarios innecesarios y ofensivos: “Vienes desde Colombia para esto. Vete a tu país”.

Aunque luego se disculpó con ella por lo ocurrido, varios espectadores dudaron de su sinceridad y no tomaron con buena actitud esta clase de actos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

2. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

3. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

4. Este es el correo electrónico que Amazon está enviando a los empleados despedidos en EE. UU.

5. USCIS modifica las extensiones automáticas de permisos de trabajo para inmigrantes en Estados Unidos: así afectará a miles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

influencerRepública DominicanaAgresiónReality Show

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.