Influencer colombiana fue agredida en reality show por una cantante; fuerte instante quedó grabado: “Vete a tu país”

Los formatos de entretenimiento, enfocados en convivencia y famosos, han tomado relevancia en la industria internacional tras el éxito que tuvo La casa de los famosos, de Telemundo. Esta ola mediática llevó a que nuevas ideas surgieran, buscando lanzar propuestas especiales y distintas.

Santiago Matías probó suerte con su proyecto, presentándolo en plataformas digitales como La casa de Alofoke, ubicada en República Dominicana. Esta idea ya incursionó con dos temporadas, buscando generar interés en miles de usuarios y curiosos.

Sin embargo, recientemente, la segunda edición arrancó días atrás y ya dio de qué hablar con un incidente inesperado entre participantes. Una influencer colombiana fue protagonista de un momento bastante álgido, luego de que otra participante la agredió.

De acuerdo con lo que quedó registrado en distintos videos de redes sociales, Karola Alcendra, creadora de contenido colombiana y amiga de Emiro Navarro, fue atacada por La Perversa, famosa cantante internacional, mientras se encontraban en una de las habitaciones. Las imágenes muestran cómo se llevó a cabo este incidente, pues la artista lo pensó y lo ejecutó frente a los demás integrantes.

En el clip se detalla cómo la influenciadora entra al cuarto y se dirige adonde sus compañeros, mientras se cruza de frente con la intérprete, quien es distinguida por su cabellera rosa. Ninguna cruza palabras o gestos, por lo que fue sorpresiva la reacción.

¿Pero Karola le pasó por el lado a la Perversa y ella esperó a que Karola estuviera de espaldas para poder darle? Eso no es de una mujer de calle. #LaCasaDeAlofoke2



Karola 10



La Perversa 0 pic.twitter.com/RKnoTD37d7 — Keylin Acosta (@KeylinAcosta) October 27, 2025

La dominicana, sin previo aviso, esperó a que Karola se ubicara de espaldas para después lanzarle un golpe en la cabeza, llevándola a caer casi en una cama. Todos quedaron sin palabras, esperando que la colombiana se encontrara bien.

“Así no, así no, así no, así no. Perdió ‘La Perversa’”, dijo uno de los participantes, mientras intentaban calmarla.

La creadora de contenido estaba como invitada, por lo que solamente siguió entregando los obsequios que había llevado, intentando conservar la calma ante el ataque. La perversa ya había mostrado su indignación con la presencia de la colombiana, soltándole comentarios innecesarios y ofensivos: “Vienes desde Colombia para esto. Vete a tu país”.