Yina Calderón se va de Colombia tras pelea con Andrea Valdiri; reveló la razón de la decisión: “Me cansé”

La empresaria de fajas publicó un video en el que explicó lo que vendría tras este evento.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 6:32 p. m.
Yina Calderón, creadora de contenido.
Yina Calderón, creadora de contenido. | Foto: Instagram @yinacalderontv

Yina Calderón desató una ola de reacciones en redes sociales debido a la pelea que tenía planeada con Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4, el cual se llevó a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá.

La creadora de contenido asistió al encuentro del pasado 18 de octubre en compañía de sus hermanas y amigos, para cumplir el contrato que firmó con la organización. Su salida al ring de boxeo generó gran expectativa, pues muchos esperaban ver si la barranquillera la vencería.

Sin embargo, contra todo pronóstico, la pelea duró solo unos segundos, pues Yina Calderón decidió retirarse. Su decisión fue contundente, desatando reacciones de todo tipo entre miles de personas. Asistentes la abuchearon, mientras que usuarios en redes sociales utilizaron todo tipo de memes para burlarse.

Yina Calderón
Stream Fighters 4 | Foto: Captura de pantalla redes sociales
Contexto: Yina Calderón reveló la verdad de su derrota en ‘Stream Fighters 4′; culpó a Westcol

Este camino que tomó la empresaria de fajas la llevó a convertirse en el foco de críticas y opiniones en plataformas digitales, donde hubo palabras de muchos famosos. Andrea Valdiri se mostró molesta e incómoda, al igual que Westcol, una de las cabezas del evento.

Sin embargo, lo particular de ello fue la reacción de Yina Calderón, quien recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar que saldría de Colombia y emprendería un nuevo destino tras esta situación. La famosa reveló que estaba lista para viajar a República Dominicana, donde ya tenía un nuevo proyecto.

¿Por qué Yina Calderón saldrá de Colombia?

Según lo registrado, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele mencionó, a través de un video, que viajaría al país latino para integrar un reality internacional, el cual daría mucho de qué hablar.

Soy Yina, la Sayayina, y me cansé de hacerle la vida imposible a todos en Colombia; ahora le toca a República Dominicana, así que prepárense porque voy para La mansión de Luinny”, dijo en la publicación, asegurando que se había cansado de la farándula colombiana.

“Bebés, para jugar con las emociones, para poder desestabilizar a mis compañeros, para darle humor, rabia, enojo, que un día me quieran y al otro día ya no. Todo eso lo vamos a ver en La Mansión de Luinny. Para mí es un reto entrar a República Dominicana, y ustedes lo van a poder ver desde Colombia”, agregó en sus redes sociales sobre el viaje que emprenderá el 25 de octubre.

De igual manera, en su cuenta de Instagram, Calderón subió un video en el que respondía a las críticas y ola de odio que estaba recibiendo. Sus palabras se enfocaron en cómo veía todo, afirmando que las únicas que estaban con ella eran sus hermanas.

No necesito estar rodeada de farándula falsa, necesito a mis hermanas y ya. Gracias al 5 % que me apoya, gracias a ustedes NO me dejé humillar de alguien que me quería ver abajo. Yo trabajo con la mente, no con la cu..”, escribió.

