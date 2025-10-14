Yina Calderón anunció que saldrá de Colombia; reveló fecha y destino al que irá: “Me perderás”

Yina Calderón se ha consolidado como una de las figuras más controvertidas del mundo digital en Colombia, reconocida por sus opiniones directas y por no tener filtros al abordar diferentes temas. A lo largo de los años, la creadora de contenido ha construido una trayectoria marcada por la polémica y los enfrentamientos públicos con otros influenciadores, lo que la mantiene constantemente en el foco mediático.

No obstante, muchos aún recuerdan sus primeros pasos en la televisión nacional, específicamente en Protagonistas de Nuestra Tele 2013, programa en el que alcanzó la fama y mostró su auténtica personalidad. Durante su paso por el reality, la famosa se destacó por su carácter fuerte, su espontaneidad y su manera de defender sus ideales, lo que le generó tanto admiradores como detractores.

Yina Calderón, polémica creadora de contenido. | Foto: Captura de YouTube @Desnúdate con Eva Rey

Sin embargo, recientemente, Yina Calderón dejó sin palabras a miles de personas con un video que publicó en redes sociales, donde anunciaba su salida de Colombia. La exparticipante de La casa de los famosos afirmó que pronto estaría en un territorio extranjero, lejos de su tierra natal.

¿Cuándo se va Yina Calderón de Colombia?

En el post que realizó, la creadora de contenido indicó que botaba una primicia con respecto a la fecha en la que se iba, ya que todo estaba organizado. Su vuelo era el 25 de octubre, a las 10:00 a.m, emprendiendo camino a República Dominicana.

“Voy a botar la primicia, mi gente de Instagram. Me voy esta fecha. Colombia, me perderás, me perderás por más de un mes”, mencionó con tono de humor.

“Mientras tanto, que se tenga República Dominicana porque voy mala, Maléfica... una entre las malvadas de la historia, Catherine Siachoque, Gabriela Spanic”, agregó.

Según lo que se ha visto en plataformas digitales, Yina Calderón estaría alistándose para un nuevo reality show, muy similar al que vivió a inicios de 2025 con RCN. Se desconoce qué tipo de formato es, pues lo ha conservado en total privacidad.

La empresaria de fajas integraría un grupo polémico, enfrentándose a figuras de talla internacional. Su personalidad sería foco de reacciones, muy similar a lo ocurrido con La casa de los famosos, donde ella se catalogó villana.