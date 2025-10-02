Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han sido tema recurrente en medios y redes sociales, no solo por la relación sentimental que iniciaron hace un tiempo, sino también por los giros que tomó su historia en los últimos meses. Su romance se convirtió en foco de comentarios constantes, alimentado por la exposición que ambos le dieron.

La influenciadora solía mostrar a su pareja en sus redes, llamándolo cariñosamente “el agropecuario”, debido a su trabajo en el mundo ganadero. Con el tiempo, consolidaron una familia y celebraron la llegada de su hijo Emi, aunque entre los seguidores comenzaron a circular rumores de distanciamiento.

Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

Finalmente, tras confirmarse la ruptura, surgieron nuevas versiones que apuntaban a la vida privada de Juan David Tejada. Algunos portales y creadores de contenido comenzaron a vincularlo con modelos reconocidas, fue Yina Calderón quien señaló que una de ellas sería Aleja, exparticipante y ganadora del Desafío, con quien presuntamente fue visto en Cartagena.

A pesar de que la famosa respondió a la creadora de contenido y aclaró el vínculo que existía con el empresario, las especulaciones continuaron. Muchos aseguraron que la ruptura con la influencer había sido por terceros, llevándolo a romper el silencio.

De acuerdo con lo que se observó en una historia de la cuenta de Instagram de Juan David, grabó un video en el que se dirigió a la empresaria de fajas. Estas palabras funcionaron para dejar a la vista la verdad del asunto, donde desmentía los rumores.

El agropecuario, de forma directa, indicó que todo lo que estaba diciendo la exparticipante de La casa de los famosos 2025 era una mentira, de lo contrario, sería el más codiciado de su gremio en el país.

“Yina, mi amor, ¿cómo estás? Yina, ojalá algo de lo que dijeras fuera verdad. Mejor dicho, sería el agropecuario más codiciado acá en Colombia. Te mando un abrazo, Dios te bendiga”, dijo en la publicación.

De esta forma, el empresario quiso derrumbar todos los chismes que se difundieron con respecto a su vida sentimental, precisamente después de que se le relacionara con mujeres por apariciones en eventos y espacios públicos.