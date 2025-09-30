Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’, desmiente rumor que la involucraría con la expareja de Aida Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano es una de las influencers más comentadas, amadas, criticadas y controversiales del país. Cada uno de sus seguidores está atento a lo que pasa en su vida, sobre todo en temas de amor, ya que ha sido algo de lo más comentado sobre todo en los últimos meses.

Desde hace algunos días, se dio a conocer que el amor entre la barranquillera y Juan David Tejada, el papá de su hijo también conocido como el agropecuario, se terminó.

Aida Victoria Merlano presumió sus compras en una lujosa marca y reveló la suma que gastó. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam

Ambos se encargaron de confirmarlo a través de sus redes sociales. Sin embargo, fue Tejada quien lo confirmó primero, mencionando que los seguidores tenían el derecho de saber la verdad, ya que llevaban mucho tiempo especulando sobre la separación.

“Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber qué ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana. Y quiero con esto también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi grande respeto y admiración para ella. Bendiciones mi gente”, finalizó Juan David.

¿Juan David Tejada, ex de Aída Victoria Merlano, tiene nueva pareja?

Bastante se ha hablado tanto de Aída como de Juan David desde que se hizo pública su ruptura, pero quien está dando de qué hablar es el agropecuario, pues se especula que tendría nueva pareja, y sería Alejandra, la ganadora de 'El Desafío The Box’ 2023.

Estos rumores nacieron porque a ambos se les vio muy juntos en Cartagena por estos días.

Fue la exparticipante del reality de competencia física quien se pronunció en redes sociales, debido al hate que estaba recibiendo por mensajes internos debido a la especulación.

Aleja, ganadora del 'Desafío The Box' 2023 | Foto: Instagram @alejamartinez_s

“Esta mañana me levanté con mis redes sociales alborotadas. Miles de mensajes, chicas tratándome mal, miles de comentarios y yo dije: ‘No entiendo qué es lo que pasó’, cuando al rato me envían un video de Yina hablando y diciendo que yo soy la nueva novia de Juan David, al que le dicen el agropecuario”, dijo Alejandra en un inicio.

Para brindar algo de calma a sus seguidores y a todas las personas que la están tratando mal, explicó el por qué está con él y afirmó que no están solos.

“Estaba con él y no solo con él, estaba con muchos influenciadores porque nos contrataron para un video que se llamó El Cantinazo en la playa, que ya va a salir al aire, cuando salga se los muestro. Y estamos muchos influencers, mánagers, productores...“, agregó Alejandra.