Aida Victoria Merlano reveló la suma de dinero que gastó en sus lujosas compras, desató comentarios: “¿Se pasa rico soltera?”

Luego de que se confirmará la ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la barranquillera continúa siendo muy activa en redes sociales, compartiendo contenido constantemente y mostrando parte de su vida personal como momentos junto a su bebé.

En su más reciente publicación, la creadora de contenido presumió las compras que realizó en una exclusiva marca y no solo mostró los productos, sino que reveló la cantidad de dinero que gastó en sus dos compras y finalizó con un contundente mensaje.

“Me falta como un macho, no para qué me pagué las compras, sino para que me las cargue”, empezó diciendo Aida, mientras abría la primera caja de la cual desempacó un bolso que estaba contramarcado con las tres primeras iniciales de su nombre.

Mientras la influencer mostraba las maneras en las que se puede utilizar su nueva lujosa adquisición, mencionó que lo había comprado, pensado en su nuevo rol como mamá y debía tener un buen espacio para poder guardar los pañales de Emi.

Luego, presumió sus aretes que tenían las iniciales de la marca, un cinturón de color café claro y una cartera más pequeña. Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando mostró la factura y reveló el dinero que había gastado: “Esas fueron todas las compras por un total de 51 millones”.

La suma de dinero que gastó Aida Victoria Merlano en sus lujosas compras. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam

Aida mencionó que ese gusto se lo había dado porque fue parte del dinero que le quedo en este mes después de haber invertido en finca raíz y haber ahorrado, y aprovecho para dejar a aquellas personas que han renunciado a sus sueños por los prejuicios que ha recibido.

“Tú tienes que creer en ti cuando nadie más lo hace porque ese es tu superpoder, ver cosas donde otros no y si yo pudiera volver al pasado me diría a mí misma: Sigue tu intuición y algún día estarás en una tienda, comprado lo que quieres y no para lo que te alcanza”, dijo Merlano.

El video ya superó los 500 mil me gusta y los cuatro mil comentarios, en donde varios seguidores le expresaron su admiración por lo que ha logrado, asegurando que esperan ser como ella. Incluso le preguntaron si se pasa mejor soltera, a lo que ella respondió: “Se pasa espectacular, estoy esperando una de vuelta a ver si me enamoro de nuevo”.