Video: pillan a Carolina Cruz con quien sería su supuesta pareja en pleno concierto de Romeo Santos

Después de haber estado en el ojo público, puesto que anunció su separación con el actor Lincoln Palomeque y desde entonces se le ha relacionado con varios hombres; sin embargo, la exreina no ha confirmado si tiene o no un nuevo amor y, por el contrario, ha dicho que está enfocada en sus hijos y su carrera.

La reconocida caleña Carolina Cruz, que hace parte del equipo de presentadoras del programa matutino Día a Día, del canal Caracol, junto a Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y el chef Juan Diego Vanegas, luego de estar varios meses sola, recientemente fue captada disfrutando del concierto de Romeo Santos, que se llevó a cabo el pasado martes 7 de febrero de 2023, en el Movistar Arena de Bogotá.

BOGOTA, COLOMBIA - MARCH 20: Carolina Cruz poses for a photo during TV y Novelas Awards (TV and Soap Opera Awards) on March 20, 2010 in Bogota, Colombia. (Photo Leonardo Sanchez/Latin Content/Getty Images) - Foto: LatinContent via Getty Images

Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores y los asistentes al evento fue que, aunque Cruz estuvo departiendo en compañía de varios de sus compañeros del programa matutino, entre ellos Carolina Soto y Carlos Calero, con sus respectivas parejas; hubo un misterioso hombre que se robó el show central y, al parecer, habría sido el acompañante de la presentadora caleña.

Aunque, en un inicio, Carolina se había dejado ver sola en sus contenidos de las plataformas digitales, tanto Carolina Soto como la hija de Marbelle, Rafaella, fueron las encargadas de revelar, ‘sin querer queriendo’, la presencia de quien sería la supuesta pareja sentimental de la caleña.

Todo se dio cuando las dos famosas, emocionadas, publicaron contenido en sus redes sociales de lo bien que la estaban pasando en el concierto del ‘rey de la bachata’, sin percatarse que más de un seguidor se daría cuenta de la presencia del misterioso hombre. Además, se le vio muy feliz y hasta bailando junto a la modelo.

No obstante, aunque no se conoce la identidad de quien sería el acompañante y supuesta pareja de la presentadora caleña, varios internautas no dudaron en comparar y percatarse que podría tratarse del mismo hombre con el que se vio a la presentadora bailando y besándose en una discoteca de Bogotá.

El programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, fue el encargado de revelar dicha grabación en la que se ve a la modelo abrazada y bailando con un hombre. Los rumores tomaron fuerza cuando la presentadora se acercó al misterioso sujeto y ambos se dieron un beso, confirmando así lo que sería la presencia de un nuevo hombre en su vida.

Lo cierto es que, al parecer, Cruz se encuentra “muy feliz” con su nuevo amor, al que presentará en público cuando ella lo considere pertinente.

Incluso, días atrás, la presentadora habló en el programa Desnúdate con Eva Rey y aseguró que en su vida hay un nuevo hombre que le está dando alegrías y muchos momentos geniales.

“¿Cuánto hace que no haces el amor?”, fue la pregunta del millón que le hizo Eva a Carolina, cuya respuesta fue: “No hace mucho”, confirmando que ya está relacionada sentimentalmente con un hombre al que aún no ha presentado ante sus hijos y con el que ha estado escondida para que nadie les tome fotos ni les arme un revuelo mediático.

Carolina comparte con su ex y sus amigos sin ningún reparo. Foto: Instagram @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

La “voz de tarro” de Cruz en el concierto

Por su parte, otro hecho que llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue la emoción que sintió y vivió Carolina Cruz, además de la ‘cantadita’ que se pegó con algunas canciones de Romeo.

Aunque claramente la empresaria era consciente de su “voz de tarro” y el efecto del ruido de la música no dejaba escuchar bien, eso no fue impedimento para que Cruz decidiera subir el video acompañando la canción que el neoyorquino canta junto a Chris Lebron, Siri.

“Fui por esta canción jajajajaja. Perdón mi voz de tarro jajajaja”, fue el mensaje que acompañó su historia en Instagram. Después de esto, cientos de internautas reaccionaron al curioso momento, algunos la criticaron y otros coincidieron con jocosidad.