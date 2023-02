Tuti Vargas se retiró las prótesis de los senos y le mostró el resultado a sus seguidores

Tuti Vargas es una de las principales influenciadoras de Colombia, actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram. Por medio de dicha red social, la creadora de contenido le mostró a sus seguidores su naturalidad, luego de haber tomado la decisión de retirarse las prótesis de sus senos.

Por medio de un carrete, compartido en su cuenta personal de Instagram, se le ve a Tuti luciendo un body con encajes negro, la mujer anunció lo que para ella es una nueva temporada, tal y como lo manifestó en la descripción del post “New season”. Esto, ya que la influencer ha mencionado que se encuentra en un proceso de amor y aceptación propia.

Los comentarios de los seguidores y fanáticos de Tuti no se hicieron esperar y la mayoría de ellos destacaron su belleza y naturalidad, apoyando la decisión que tomo en busca de su propia aceptación.

“Quedaste muyyy bien, es más, mucho mejor, felicidades”, “guapísima”, “hermosa mujer”, “preciosísima”, “divina”, “agradas más al NATURAL, una linda DAMA, pero más bella amiga”, “perfecta”, “diosa”, “linda”, “muy bella al natural”, “espectacular”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron algunos de sus fanáticos.

¿Por qué se retiró las prótesis?

La creadora de contenido tomó dicha decisión luego de que empezará a tener algunos síntomas del padecimiento al que se le conoce como Síndrome de Asia, que surge cuando el cuerpo empieza a rechazar algún componente extraño que hay dentro del mismo.

Aunque no hay un examen que valide si se padece de la enfermedad o no, este surge de manera frecuente en personas que tienen algún tipo de implantes en sus cuerpos, como aquellos que aumentan el tallaje de los senos.

En su momento, la creadora de contenido brindó más detalles de su decisión. “Uno porque las prótesis ya por el tiempo se me estaban encapsulando y dos, aunque no hay un examen que determine el síndrome de Asia, hay algunos síntomas que persisten en mi organismo”.

Además, añadió que hace un año se hizo otros exámenes donde le diagnosticaron hipotiroidismo y desde entonces ha sentido fatiga crónica, cansancio, falta de energía y dolores musculares que no tienen explicación.

Tuti Vargas se está recuperando de su cirugía - Foto: @tutivargasm

Es por esto, que la influencer, luego de nueve años de haber tenido implantes en los senos, decidió retirárselos por salud.

“Entonces, hablando con mi cirujana, pues tiene que ver mucho con el tema de las prótesis y ya me cansé, ya no quiero tener nada que no sea mío. Ya estuvo bien, nueve años que lo disfruté al máximo, pero ya estuvo bien”.

La influenciadora realizó un recorrido por su nueva casa. Foto: captura de pantalla video Instagram @tutivargasm - Foto: @tutivargasm

Tuti, también aseguró que durante estos años ha optado por aceptarse y amarse tal y como es y cree que esta decisión ayudo con el tema.

“Cada vez me siento más libre, más yo, volviendo a mi casa, a mi esencia y aunque hay mucho camino aún, mil aprendizajes y un sin fin de cosas por mejorar, siento que cada vez me alineo más y entro más en coherencia con lo que quiero definitivamente en mi vida”.

Finalmente, Tuti le dio un consejo a sus seguidores y dijo: “No se pongan prótesis nunca por razones estéticas, ¿pa qué? No se pongan nada que no sea de ustedes, no vale la pena”.