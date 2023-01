“No quiero tener nada que no sea mío”: Tuti Vargas explicó por qué se quitará los implantes de senos

Tuti Vargas es una de las principales influenciadoras de Colombia y cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Hace poco se alejó de las redes sociales, y por eso una publicación causó bastante relevancia, ya que explicó la razón de su ausencia.

“Una pausa en donde cambié el celular por libros, likes por letras en un papel, el maquillaje por filtros de consciencia y presencia con dosis altas de verdad y sanación profunda. Hoy veo más claro que nunca, desde la coherencia e integridad, lo que es verdaderamente el amor, la fuerza y determinación desde un lugar invadido de paz y tranquilidad. Hoy puedo decir que encontré la plenitud y la alegría real. Alma y corazón serán mi lema de hoy”, escribió influenciadora.

Este jueves, 5 de enero, la influencer reapareció y contó, a través de sus redes sociales, que tomó una decisión muy importante para su salud y fue la de quitarse los implantes de sus senos. “Mientras todo el mundo está de vacaciones, yo estaba haciéndome exámenes porque me van a retirar las prótesis luego de casi nueve o diez años”.

La creadora de contenido dijo que fueron varios motivos los que la llevaron a quitárselas, “uno porque las prótesis ya por el tiempo se me estaban encapsulando y dos, aunque no hay un examen que determine el síndrome de Asia, hay algunos síntomas que persisten en mi organismo”. Cabe resaltar que Vargas reiteró que su decisión no tenía nada que ver con el tema del físico y lo estético.

Añadió que hace un año se hizo otros exámenes donde le diagnosticaron hipotiroidismo y desde entonces ha sentido fatiga crónica, cansancio, falta de energía y dolores musculares que no tienen explicación.

“Entonces, hablando con mi cirujana, pues tiene que ver mucho con el tema de las prótesis y ya me cansé, ya no quiero tener nada que no sea mío. Ya estuvo bien, nueve años que lo disfruté al máximo, pero ya estuvo bien”, sostuvo.

La influencer también contó que se siente nerviosa porque hace mucho no entra a un quirófano, además que es una cirugía un poco larga porque deben reconstruir el músculo.

Finalmente, Tuti le dio un consejo a sus seguidores y dijo: “No se pongan prótesis nunca por razones estéticas, ¿pa´qué? No se pongan nada que no sea de ustedes, no vale la pena”.

Tuti Vargas por fin se pronuncia sobre su exesposo y el hijo que espera con expresentadora de RCN

La noticia de que Sebastián Yepes –exvocalista de San Alejo– y su novia Alejandra Tamayo, expresentadora de Buen día Colombia de RCN, serán papás, sorprendió a los colombianos y desató un sinfín de elogios y felicitaciones para la pareja.

El anuncio lo hicieron los dos involucrados, cada uno en su perfil oficial de Instagram, con un emotivo video donde se ve el momento en que Alejandra le da la gran noticia a Sebastián y se puede ver la primera vez que la pareja escucha los latidos de su primer bebé; además, se escucha una canción inédita que el cantante le hizo a su primer hijo.

Entre todas las felicitaciones y comentarios positivos que miles de usuarios de las redes sociales hicieron en las publicaciones, salieron a la luz algunas inquietudes sobre la noticia, puntualmente sobre lo que pensaría la exesposa de Sebastián, Tuti Vargas, quien estuvo casada durante dos años con el cantante, relación que terminó porque la youtuber le perdió la confianza al intérprete de Me gusta.

El silencio de Tuti sobre el tema empezó a generar rumores sobre su rechazo a la noticia e, incluso, muchos empezaron a decir que Vargas aún no había podido superar la ruptura, que sucedió cinco años atrás.

Pero todo el revuelo se detuvo cuando la misma creadora de contenido se pronunció sobre el tema a través de la dinámica de Instagram de responder preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le preguntó: “¿te dio duro saber que tu ex va a tener un bebé?”, y la respuesta de Tuti llegó al instante.

“Estas preguntas me gusta responderlas. Primero, mi relación con Sebas, muchos de acá saben que fue hace ya como cinco años, ya bastante tiempo. Yo me enteré mucho antes que la mayoría de ustedes, hace varios meses, y estoy muy feliz por él es un ser humano espectacular, sé que va a ser un papá increíble, siempre lo voy a tener en mi corazón y fue una persona muy especial en mi vida”, expresó Tuti en su historia de Instagram.

La youtuber también le envió una indirecta a todos los que crearon chismes malintencionados alrededor de la noticia. “Nosotros siempre tenemos que buscar responder frente a todas esas cosas con amor y la relación con él está completamente sanada”, arremetió Vargas.