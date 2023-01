Con los primeros pasos de su hijo y amigas como Laura Acuña, así fue el cumpleaños 33 de Laura Tobón

Al igual que otras personalidades de la farándula colombiana, Laura Tobón suele compartir con los fanáticos detalles de la relación con su hijo, Lucca, que el pasado diciembre cumplió su primer año de vida. La presentadora, que suma cerca de cuatro millones de seguidores en Instagram, incluso ha mostrado a su pequeño bañándose con ella en la ducha y esperando la atención del médico. Las últimas horas no fueron la excepción.

La modelo bogotana subió un video en el que se ve a su hijo dando sus primeros pasos, una de las alegrías de cualquier mamá. En la grabación, Lucca camina cerca de dos metros, con el acompañamiento de su padre, Álvaro Rodríguez, y de Laura Tobón.

“Dale, dale, ay, mi amor”, dice Laura Tobón, con una sonrisa de oreja a oreja, la primera vez que el niño llega a sus brazos. Entretanto, Álvaro Rodríguez, dice: “Ven donde papi, que ya estás cerca, sí señor, muy bien”.

Los primeros pasos de su hijo coincidieron con su cumpleaños 33, en el que disfrutó al máximo, como lo dejó ver en algunas fotos de la celebración. En la descripción dejó ver lo feliz que la hizo ser mamá este último año, aunque dejó ver que tuvo que aprender a distribuir su tiempo.

“¡Cumplo 33 y no puedo creer cuantas cosas he vivido en este año! Desde que soy mamá mi vida se ha transformado de mil maneras y ahora mis prioridades, mis actividades, mi tiempo está dividido en muchas partes. Trato de dar abasto con todos los roles que cumplo como esposa, madre, hija, empresaria, hermana, amiga, sin tener todas las respuestas y a veces sin tener toda la energía que necesito”, escribió.

También agregó: “Cada día intento hacer lo mejor, dar lo mejor y encontrar entre tantos frentes mi equilibrio, mi felicidad y mi paz. ¡No es fácil! ¡A veces me abrumo y no sé cómo hacerlo! Pero busco, me inquieto, pregunto, me detengo a encontrar esa solución que me pide cada día, cada rol, cada reto.

En los retratos, tomados en Cartagena, se le ve alegre junto a su pareja, pero también junto a algunas migas, como Laura Acuña, departiendo en un restaurante. En cuanto al pequeño Lucca, posó en la cama con un pequeño postre para su mamá como el primer regalo que le da de cumpleaños.

Lucca recién cumplió un año

El pasado 29 de diciembre, Laura Tobón compartió las fotos de la celebración del primer año de vida de su hijo. “Feliz cumpleaños, mi Lucca. Un año contigo. Mi mejor año”, fue lo primero que escribió la expresentadora de La voz. Posteriormente, agradeció por la vida de su hijo y por haber llegado a la vida de ella y su pareja, Álvaro Rodríguez. “Gracias siempre por tu vida y por haber llegado a nosotros”.

En la publicación, la modelo y presentadora compartió un video de los momentos más representativos que ha vivido en compañía de su hijo durante su primer año de vida.

En medio del video se puede visualizar momentos cruciales del parto, como cuando le cortan el cordón umbilical a Lucca, cuando Tobón por primera vez tiene a su bebé en sus brazos y junto a su pecho; posteriormente, cuando fue cargado por su padre, cuando cumplió su primer mes de vida, sus baños en tina, cuando está jugando con Patacón, el perro de la presentadora, cuando presencia la majestuosidad del mar por primera vez, cuando viajó en avión, el día de su bautizo y su primera Navidad.

Para quienes se preguntan quién es el novio de Laura Tobón, se trata de uno de los inversionistas o sharks del programa Shark Tank Colombia, a quien conoció durante un cubrimiento para RCN del Festival Vallenato de Valledupar.