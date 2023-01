Anuel AA recibió todo tipo de críticas por intentar imitar a Freddie Mercury en concierto

Su majestad Queen es recordada como una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock. Éxitos como We will rock you, Killer Queen, Another one bites de dust y su obra maestra, Bohemian rhapsody, son solo algunas de las canciones con que el mundo conoció a Roger Taylor, Brian May, John Deacon y Freddie Mercury.

Y es que el músico británico representa mucho más que haber sido solo el cantante de una agrupación de rock. Su aporte a la evolución de este género, capacidad vocal, habilidad de composición, entre muchas otras cualidades, hicieron que se convirtiera en un ícono que permanece vigente entre los fanáticos de la música.

Mercury tenía una habilidad única para controlar su voz y llevarla desde los matices más suaves, como en Love of my life; o ritmos rápidos, sello presente en Don’t stop me now, hasta las características propias de la ópera, como en Bohemian rhapsody o Innuendo, reflejando una cualidad difícil de encontrar en otros artistas.

Por otro lado, Anuel AA es un reconocido cantante de reguetón que ha estado en el ojo público por su ruptura amorosa con la artista colombiana Karol G y que a pocos meses de la noticia, ya estaba en una relación con Yailin la más viral, con quien anunció que tendrá una hija.

En medio de sus escándalos, el artista sigue con sus shows y muchos de sus seguidores continúan apoyándolo, aunque sus actuaciones a veces no resulten como lo esperan. Recientemente, el puertorriqueño quiso sorprender con una interpretación similar a la que hizo Freddie Mercury con el “EEEEEO” que dejó marca en el Live Aid de 1985.

Aunque el intérprete de Ella quiere beber hizo su mayor esfuerzo, los internautas no dejaron pasar el momento y se burlaron de él asegurando que no estaba al nivel del vocalista de Queen.

Entre los comentarios del video se puede leer: “No ombe, ese animal ni sabe que canta eso no es una comparación, es un insulto a la música y al más grande de los grandes”, “No hay ninguna comparación, Freddie Mercury es el mejor cantante/ vocalista de rock ‘n roll de todos los tiempos”, “Uno era bestial. El otro... una bestia...”, “por eso estamos como estamos”.

Terrible comparación. pic.twitter.com/9nQJ5mdRrL — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) January 5, 2023

Anuel AA reveló cuál será el nombre de la bebé que espera con Yailin, ¿se inspiró en Colombia?

El nombre de la pareja de cantantes conformada por Anuel AA y Yailin empezó a resonar por todas las redes sociales y portales de entretenimiento, pues la dupla de artistas latinos anunció algo que se tenían guardado y que sus millones de seguidores estaban especulando: serán papás.

Con una fiesta y varios invitados, la pareja reveló el sexo del bebé que viene en camino. Cada uno subió un fragmento de video en el que dieron a conocer que asumirán el nuevo rol para conformar una familia y que el ser que viene en camino será una niña. Además, hace una semana la dominicana subió una fotografía en bikini, mostrando su barriga de embarazo.

“Solo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por ti”, escribió Yailin ‘la más viral’ en Instagram, donde apareció en la playa con una peluca de cabello claro y gafas de sol.

Entonces, se supo que la dupla de cantantes serán padres, que Yailin ya tiene unos cuantos meses y que el bebé en su vientre será una niña, pero ninguno de los dos había revelado qué nombre le pondrán a su bebé, hasta hace poco.

¿Qué nombre le pondrán a la bebé?

La relación entre el puertorriqueño y la dominicana ha sido una de las más criticadas durante este 2022; de hecho, corrieron rumores de que se iban a separar y otras especulaciones.

Tras el anuncio de la noticia, Anuel y Yailin no dieron más detalles hasta que, recientemente, el intérprete de Adicto fue el encargado de revelar cuál será el nombre de su futura hija. Cabe señalar que el cantante latino ya tiene otros hijos.

Mediante una entrevista en el canal de YouTube Breal TV, el rapero detalló que el nombre que tendrá la hija que está esperando junto a su joven esposa está inspirado en una película titulada Colombiana y protagonizada por la actriz estadounidense Zoe Saldaña. La cinta es de acción y muestra la venganza de una mujer tras el asesinato de sus padres.

Sumado a esto, Anuel AA detalló que el nombre de la bebé tiene relación con la flor Cattleya, orquídea que también es conocida como la flor de mayo. Incluso, hay que señalar que oficialmente es la flor nacional de Colombia.

En ese orden de ideas, el excompañero sentimental de la cantante colombiana Karol G y ahora futuro padre de una niña con Yailin ‘la más viral’, dijo: “Tengo una princesa ahora, está en camino. Se llamará Cataleya, como en la película. La actriz es una guerrera en la cinta, mi hija es una princesa, pero será una guerrera también”, manifestó el reconocido artista puertorriqueño.