“Eres el mejor padre del mundo”: Yailin publicó romántico mensaje para Anuel AA, su esposo

Anuel AA y Yailin, la más viral, fueron protagonistas de una serie de noticias el pasado 21 de noviembre, luego de confirmar que se convertirían en padres. Los dos artistas se mostraron emocionados, preparándose para la llegada del nuevo integrante de su familia.

Semanas después del anuncio que hizo la pareja de cantantes urbanos, las miradas de algunos curiosos se posaron sobre la revelación de sexo que llevaron a cabo con sus amigos, familiares y allegados. Ambos celebraron que se convertirían en padres de una pequeña niña, la cual hizo que los dos saltaran y gritaran de la emoción.

Tras dar a conocer este dato de su embarazo, Yailin se robó la atención de varios curiosos de las plataformas digitales con un inesperado video que subió a su cuenta oficial de Instagram. La intérprete de Chivirika dejó a la vista una tierna escena del artista puertorriqueño, quien mostró su lado más paternal y emotivo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una historia del perfil, Yailin grabó a Anuel AA recostado en su vientre mientras que lo acaricia y lo besa. La dominicana levanta su blusa, dejando al descubierto el conmovedor momento de padre e hija, acompañado del tema Monstruo.

“El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró. Eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida! Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, me encantas! Siempre que me necesites estaré para ti”, escribió la artista en su publicación, derrochando amor por su pareja.

Anuel AA reveló cuál será el nombre de la bebé que espera con Yailin

Tras el anuncio de la noticia, Anuel y Yailin no dieron más detalles hasta que, recientemente, el intérprete de Adicto fue el encargado de revelar cuál será el nombre de su futura hija. Cabe señalar que el cantante latino ya tiene otros hijos.

Mediante una entrevista en el canal de YouTube Breal TV, el rapero detalló que el nombre que tendrá la hija que está esperando junto a su joven esposa está inspirado en una película titulada Colombiana y protagonizada por la actriz estadounidense Zoe Saldaña. La cinta es de acción y muestra la venganza de una mujer tras el asesinato de sus padres.

Sumado a esto, Anuel AA detalló que el nombre de la bebé tiene relación con la flor Cattleya, orquídea que también es conocida como la flor de mayo. Incluso, hay que señalar que oficialmente es la flor nacional de Colombia.

En ese orden de ideas, el excompañero sentimental de la cantante colombiana Karol G y ahora futuro padre de una niña con Yailin ‘la más viral’, dijo: “Tengo una princesa ahora, está en camino. Se llamará Cataleya, como en la película. La actriz es una guerrera en la cinta, mi hija es una princesa, pero será una guerrera también”, manifestó el reconocido artista puertorriqueño.

Al tratarse de una de las parejas que más acaparó la atención de este año y aún sigue haciéndolo, como es costumbre, los cibernautas no dudaron en compartir su punto de vista en la caja de comentarios de algunos perfiles de entretenimiento en Instagram.

Así que varios usuarios escribieron: “Me encanta esa película y ese nombre”; “¿Ellos no se habían divorciado?”; “La orquídea colombiana”; “Todo tiene que relacionarse con Colombia jaja definitivamente a él le gusta ese país”; “No soy fan de ninguno de los dos, pero ese nombre es bellísimo”; “Pues a mí sí me gusta el nombre, muy original”; “Lo más charro es que la flor tenía que ser colombiana”.