Yailín, esposa de Anuel AA, grabó una canción con la artista colombiana Farina

Farina se ha convertido en una de las cantantes colombianas que más ha avanzado en la industria musical desde hace varios años, demostrando el talento y potencial que posee para crear arte.

La exparticipante del Factor X, que integró el equipo de José Gaviria, ha saltado al reconocimiento internacional con sus sonidos, sus temas y su particular estilo, imponiendo moda.

Recientemente, la joven, conocida como la ‘nena fina’, sorprendió a sus fieles seguidores de redes sociales con un anuncio importante dentro de su trayectoria en los medios. De acuerdo con una inesperada publicación, la cantante se convirtió en la protagonista de la portada de julio para la edición mexicana de la revista Playboy.

Ahora, la cantante colombiana vuelve a retumbar a nivel nacional e internacional porque lanzó una canción con la rapera Yailín, quien actualmente tiene una relación con Anuel AA, también cantante de música urbana. Incluso, en las últimas semanas se especuló que la mujer se había separado del ‘ex’ de la también cafetera Karol G.

Sin embargo, todos esos rumores llegaron a su fin, ya que, después de que Yailín sacara su tema junto con Farina, Anuel empezó a publicar la canción en sus historias de Instagram, lo cual les puso fin a las versiones que señalaban que esta pareja había terminado con su relación.

Este tema, llamado Soy Mama, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, hay quienes se derriten por la unión que hicieron Yailín y Farina, y otros desaprueban que estas cantantes de música urbana se hayan juntado para sacar una canción. Se destaca que La Insuperable, también artista, figura en el video.

Lo cierto es que el estilo de ambas es muy similar, guardando las debidas proporciones. En el tema, Farina hace referencia a que fue portada de la revista Playboy y a Yailín no le dejan de llover críticas y le sigue repitiendo que jamás va a igualar a Karol G.

Anuel AA se pronunció tras críticas y comentarios: “Trataron de destruirme”

El 2022 ha sido uno de los años que el artista más ha tenido que afrontar debido a las críticas y comentarios que han dicho sobre él. En vista de ello, el puertorriqueño tomó la decisión de no permanecer callado y, por eso, mediante historias de Instagram, apareció para dar un contundente mensaje el cual escribió y, como era de esperarse, ha llamado la atención de la audiencia y los espectadores de las redes.

De acuerdo con sus declaraciones, Anuel AA confesó que para él este año han hecho de todo para ser destruido, por lo que se atrevió a revelar varios detalles en relación con las críticas y suposiciones que se han venido presentando y en donde su nombre toma el protagonismo.

“Este año trataron todo pa’destruirme la carrera… ¿Se dieron cuenta? Hasta les pagaron a mujeres que yo ni conozco pa’que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias pa’que se mantuvieran atacándome todo el año inventándose todo tipo de mentiras, como si yo fuera el peor ser humano de este mundo”, inició redactando el artista.

Luego de esto, el compositor de Adicto continuó e hizo mención a su creencia en Dios, mientras que aun cuando no ha figurado de la mejor manera, su carrera no ha sido afectada.

“Por eso es que Dios me bendice como me bendice, Dios no deja al justo en vergüenza, eso lo dice hasta en la biblia. Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole… ya me da lo mismo. Si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mí y mis seres queridos, no van a poder nunca”, concluyó el polémico cantante.