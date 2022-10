“Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo”¿Mensaje de Andy Rivera a Lina Tejeiro?

La relación de la actriz colombiana Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque es una de las más comentadas en redes sociales desde que ambas celebridades decidieron confirmarla. Tras meses de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, la pareja publicó su relación y la formalizaron en los días en los que Lina estuvo enferma.

A pesar de que Tejeiro se encuentra más enamorada que nunca y comparte cada vez que puede lo bien que se siente con su nueva relación, Andy Rivera, el exnovio de la actriz, no estaría pasando un momento fácil en su vida, luego de conocer dicho vínculo amoroso.

Cabe mencionar que Lina Tejeiro y Andy Rivera fueron pareja durante cuatro años e intentaron volver. Sin embargo, las cosas no se dieron y le pusieron fin a todo. Ante esto, cada uno emprendió su propio camino.

Entre tanto, este fin de semana el cantante Andy Rivera estuvo en la celebración del Festival Retorno en Acacías, Meta y los recuerdos para el cantante fueron inevitables, pues Lina Tejeiro nació en Villavicencio. En medio del concierto, uno de los asistentes grabó el instante en el que Andy comienza hablar con el público enviándoles un mensaje acerca de la importancia de lo que es darle prioridad a la tranquilidad.

“Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo. La paz es lo más bonito y preciado que podemos tener, ¿sí o no?” dijo Rivera.

Acto seguido, el cantante dijo que los acordes que estaban sonando en ese momento le recordaban a alguien que es del departamento del Meta y después dijo que debido a que en el colegio no les enseñan a las personas a peder cuando se es adulto, sufren el doble.

“De hecho, esos acordes me hace pensar en alguien que es de por aquí, del Meta, ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder, ¿sí o no? Esa materia hizo falta y por eso de adultos como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor, eso me hizo pensar en esa canción” dijo el cantante.

Enseguida, Andy comenzó a interpretar la canción ‘Te perdí', un tema que se ha dicho que es una dedicatoria para la actriz colombiana. Para muchos de los seguidores de Lina y Andy, este mensaje fue interpretado como una forma de intentar describir lo que el cantante sintió cuando terminó con Tejeiro.

¿Otra indirecta para Lina Tejeiro?

A este hecho se le suma otra indirecta que el cantante Andy Rivera le habría enviado a Tejeiro por medio de sus historias de Instagram, hace algunas semanas.

“Bueno, mi gente, es que algo que a mí me parece injusto de la vida, es que cuando a uno llegan y lo hieren, en el caso, por ejemplo, alguien llega y le clava a uno un puñal; la responsabilidad es de uno que tiene la herida de ir a un médico y decirle ‘Venga, hágame algo, en qué me ayuda’, lo mismo pasa con las emociones”.

“A uno pueden pisotearle el corazón, hacerle a uno mucho daño, a veces uno se queda con ese rencor, esta persona debería venir a pedirme perdón, sanarme mi herida y arreglarme la vida”, continuó expresando el cantante.

Para finalizar, señaló que, “así nos haya herido otra persona, la herida la cargamos nosotros y sanarla es nuestra responsabilidad, así haya un poquito de disgusto y haya que aceptarlo, pero cuando entendamos que es nuestra responsabilidad, más rápido sale uno de esas frustraciones, de esos malos sentimientos y de esas frustraciones, así que ánimo”.