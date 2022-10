A Shaira le preguntaron por su papá y su respuesta impresionó a todos; ¿qué dijo?

Shaira es una de las jóvenes estrellas de la música popular que se abre paso en la industria musical. Aunque tiene apenas 19 años de edad, lleva más de una década en el mundo del entretenimiento, pues desde que ganó el Factor XS en 2011 no ha dejado de forjar su carrera.

Hace algunos días, durante una dinámica de preguntas y respuestas, la cantante dejó a más de uno sorprendido con sus palabras respecto a si es o no imposible conquistar su corazón.

La pregunta fue, “¿cómo hago para salir contigo? Siento que eres tan inalcanzable”. Y ella respondió lo siguiente, “tan bonito, gracias. Yo no entiendo por qué hay gente que piensa que uno por estar en este medio de farándula y eso es inalcanzable. El problema está en que ustedes nos idealizan como si nosotros fuéramos perfectos y en realidad no somos perfectos, somos tal cual como ustedes, como una persona de la calle, como la persona que trabaja allí… ¿Me entiendes?”.

Después, continuó con las siguientes declaraciones: “somos muy normales. Yo me enojo a veces en la calle y la gente cree que yo soy una grosera, pero es que uno también vive cosas, el día a día, con el estrés y todo eso. Ese es el error del que nos fichan a nosotros, como si nosotros fuéramos perfectos y entonces por cualquier cosa ya nos atacan”.

Crudas palabras de Shaira cuando le preguntaron por su papá

En estas dinámicas de preguntas y respuestas, a la joven le preguntaron respecto a su papá. Cabe recordar que Shaira dejó de publicar fotos con su progenitor hace varios años. Por ello, un usuario de Instagram le preguntó: “saludos, sin ofender, ¿por qué no hablas de tu papá?”.

La joven, sin muchos detalles, dijo que, “hay temas que prefiero no hablar porque puede ser un cuchillo pa’ mi propio pescuezo... Así que es mejor dejarlo hasta ahí. Solo digo que hay gente que es tan dañina que es mejor que no esté en tu vida”.

Conmovedora historia, así conoció Lincoln Palomeque a su papá

Hace un par de años, Lincoln Palomeque reveló en una entrevista lo que había pasado con su padre. El actor habló con el programa ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo y confesó que cuando él tenía apenas cinco años su papá desapareció.

Doce años después, el cucuteño se reencontró con su progenitor y explicó que fue toda una sorpresa porque no lo tenía entre sus planes. “Cuando estoy trabajando en la Asociación Democrática, de mensajero, me mandan a hacer una diligencia, y de repente se me acerca alguien por detrás y me dice, ‘¿tú eres Lincoln, cierto? Yo te vi en un programa’ y yo, ‘sí, soy Lincoln’. Entonces ella me dijo, ‘lo que pasa es que tu papá te está buscando’”, relató el reconocido actor.

Luego, cuando estaba saliendo del lugar, un señor se le hizo al frente y le dijo que era su papá. Vaya sorpresa. “Me derrumbé, lo abracé, lloramos. Me dijo ‘mira, hijo, tengo que explicarte muchas cosas, son cosas que pasan en la vida, mi vida cambió, quiero volverlos a tener cerca, saber de ustedes, ayudarlos’. Cruzamos números de teléfonos y, de repente, comenzó a ayudarnos”, dijo Palomeque.

Aunque el hombre se fue y volvió varios años después, el actor lo perdonó porque nunca sintió algún tipo de rencor. Por otra parte, el progenitor del hombre de 45 años pasó los últimos momentos de su vida al lado de su hijo. “Él encontró paz y yo no sé por qué desde que nos encontró se dedicó como a morirse. Se dedicó a tomar”, finalizó Lincoln.