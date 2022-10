¿A qué se dedica en la actualidad ‘Fercho’, de ‘Francisco el Matemático’?

Uno de los programas más famosos de la televisión colombiana es Francisco, el Matemático. La historia de un profesor que debe dar clases a jóvenes con los que lidiar no es nada sencilla. En medio de su adolescencia, problemas sociales, emocionales y académicos, Francisco va llevando el curso a lo largo del año escolar.

Esta novela tuvo dos versiones, la de 1999 y la de 2017. En la más reciente, el papel principal es interpretado por el actor Carlos Torres. En esta aparecen actores como Majo Vargas, Ana María Aguilera, Mauricio Figueroa, Danielle Arciniegas, Victoria Ortiz, Juan Felipe Arcila, entre otros.

En la primera versión, el personaje de Francisco estuvo a cargo de Luis Mesa. El elenco estuvo conformado por actores que hoy en día son celebridades de la televisión colombiana como Diana Ángel, Verónica Orozco, Manuel José Chávez, Jacques Toukhmanian, entre otros.

En el elenco de la década de los noventa había un personaje que se ganó el amor de los televidentes, Fercho. El joven estudiante fue interpretado por Jorge Monterrosa, quien fue una celebridad de los 2000. Sin embargo, en la actualidad las cámaras no hacen parte de su vida.

¿Qué pasó?

El actor decidió dedicarse al mundo de la actuación de una manera diferente: montó una productora audiovisual en Ecuador. Allí estuvo hasta que Rafael Correa, expresidente de este país, cerró el canal para el que Monterrosa prestaba servicios con su productora.

Una vez perdió todo en dicho país, regresó a Colombia y trabajó en producciones como Juego limpio, Chepe fortuna y Sala de urgencias. Además, participó en series de Netflix como Narcos y El cartel de los sapos, el origen.

No obstante, en estas últimas no tuvo personajes principales. En la actualidad, es maestro de actuación para jóvenes de escasos recursos que sueñan con volverse grandes actores en el país.

Diana Ángel se destapa y revela la fuerte pelea que tuvo con Alejandra Azcárate

Alejandra Azcárate ha sido una de las mujeres más polémicas del país durante los últimos años. La comediante no ha temido decir lo que piensa y su personalidad le ha costado más de una crítica, pero uno de los hechos que más ha marcado la vida de la humorista fue el episodio público que vivió con su esposo, Miguel Jaramillo, relacionado con un cargamento de cocaína.

La actriz y cantante Diana Ángel fue invitada al programa La tele letal y allí, en medio de una divertida dinámica, le mostraron las fotos de algunas celebridades y la actriz debía decir qué pensaba de cada una de ellas. Todo ocurrió en medio del escándalo que sufrió Azcárate por cuenta del nombre de su esposo.

“Qué susto, Alejandra. En estos días me metí un susto tremendo porque yo escribí algo y ella creo que no entendió. Hubo un momento donde la acusaron de algo y la tuvieron envuelta en un enredo (…) Yo me atreví a decir que la ley era para todos y que los deberían investigar si no tienen nada que esconder”, comentó Diana.

La cantante aseguró que entendió por qué podía sonar fuerte su comentario, pero que nunca tuvo intención de lastimar a Alejandra Azcárate. “Ella sí ha tenido unas actitudes muy fuertes conmigo y en estos días me vio en un restaurante y se levantó a decirme cosas terribles y me abrumó mucho. Yo le pedí perdón (…) Fue bastante fuerte y yo soy muy sensible y me fui llorando”, dijo Diana.

Luego enfatizó en que siente miedo de Azcárate. “Cada uno tiene que pasar su proceso, no tengo nada en contra de ella y públicamente le digo que fue un malentendido. Sí me asustó un poco, le tengo un poco de miedo… fue bastante aterradora la escena”, concluyó Ángel.