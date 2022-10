“Daneidy a mí no me había dado nada, sino hasta después de que le puse la demanda”: Diana Celis

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, decidió hablar sobre la demanda que su expareja, Diana Celis, le interpuso para que se le reconozca la unión marital de hecho, luego de sostener una relación amorosa por más de seis años con la influencer.

El Juzgado 29 de Familia de Bogotá fue el que admitió para su estudio la demanda presentada por la jugadora profesional de fútbol, Diana Marcela Celis González, expareja de Daneidy, y ya se han adelantado los trámites pertinentes al reconocimiento de los apoderados de las dos partes, además de la recolección de evidencia documental y testimonial pertinente.

Hasta el momento, ninguna de las dos partes se había pronunciado sobre el hecho. Sin embargo, la influenciadora decidió contarles todo a sus seguidores.

“Sí, amiga, me colocaron otros dos delitos, pero bueno, ella sabe que obré superbién y que hice las cosas superbién y le di todo lo que me pidió el abogado de ella”, afirma Barrera mencionando los últimos acontecimientos sobre el tema.

Danedy se sincera y cuenta que Celis la demandó porque “muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía”. Según cuenta, le querían quitar el 50 % de sus bienes y luego de una conciliación que no dio frutos.

No obstante, pocos días después de que la empresaria de queratinas les contara a sus seguidores cuáles fueron los bienes que estaría reclamando su exnovia Diana Celis, la deportista hizo lo mismo y aclaró que algunas de las afirmaciones que hizo Epa Colombia no son ciertas.

Según Barrera desde su cuenta de Instagram, Celis se había quedado con un apartamento ubicado en el barrio Olaya (Bogotá), otro en el barrio Bochica y una casa en Restrepo, que según la empresaria tuvo un costo de 500 millones de pesos.

Pero al parecer esto no es del todo cierto. La futbolista se refirió al tema en sus historias y dejó claro que a lo largo de la relación que sostuvo con Epa Colombia nunca recibió nada.

“Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, sino hasta después de que le puse la demanda. Así que no hablen de que estoy pidiendo más porque no es así. Es más, el apartamento de Bochica lo compré yo y las motos son mías. Eso, siendo mío, tampoco quería dármelo”, dijo Diana Celis.

Además, la expareja de la influenciadora colombiana aseguró que muchas de las cosas que consiguió Epa fueron logradas con su ayuda. “También trabajé, también aporté, también sequé cabellos, estuve en maratones, fui administradora, pagué nóminas y hasta agendé citas para que ahora ustedes hablen lo que no saben”, concluyó Celis.

Cabe resaltar que en caso de que el problema se resuelva a favor de la futbolista, le daría derecho a acceder a la mitad de los bienes que Epa Colombia consiguió durante los años que convivieron.

Por otro lado, la polémica empresaria hace énfasis en que, con o sin pareja, ella sigue siendo Epa Colombia y afirma que si lo vuelve a perder todo y se queda sin nada, puede volver a superarlo. “Tengo dos manos y dos pies para seguir emprendiendo… Hoy soy la reina de las queratinas y me volveré a levantar más fuerte que nunca”, afirma Barrera.