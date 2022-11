Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ se convertirán en padres. ¿Ya saben si es niño o niña?

Una de las parejas más famosas en el mundo del entretenimiento y la música latina es la conformada por el rapero, cantante y compositor puertorriqueño Anuel AA y la rapera y cantante dominicana Yailin ‘la más viral’.

Hace unas semanas atrás, sus seguidores habían estado preocupados por un aparente distanciamiento entre la pareja, lo que se disipó en junio de este año cuando los artistas decidieron casarse. Y ahora, ese amor parece estar más sólido que nunca con el anuncio de que están esperando su primer bebé.

El ex de la exitosa reguetonera colombiana Karol G les contó la noticia a sus millones de seguidores en un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes se observa besando a su esposa, visiblemente emocionado, quien luce un traje ceñido, mientras su mano acaricia cariñosamente la barriga de su pareja.

“Voy a ser papá, hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo, Yailin”, escribió el puertorriqueño de 29 años, quien ya tiene un hijo de otra relación anterior llamado Pablo.

Lo propio hizo la dominicana, de 20 años, quien les reveló a sus 5.8 millones de seguidores en Instagram que la pareja se reunió con amigos y familiares cercanos para celebrar el bebé que están esperando y conocer el sexo.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo, Anuel”, escribió Jorgina Guillermo Díaz, nombre de pila de la cantante, confirmando de esta manera que esperan la llegada de una niña.

La rapera había manifestado recientemente que nunca había sostenido una relación tan estable y duradera como la que construye junto a Anuel AA. En efecto, ‘la más viral’ agregó que aunque sus personalidades pueden chocar por ser ‘tóxicas’, han logrado saber llevar con calma cada vivencia, desde la honestidad que el uno al otro se comparten.

Por los días en que anunció su boda con la artista, Anuel había comentado ante los medios: “Con ella no tengo que estar escondiéndome nunca”. Y aseguró que la familia de su esposa, en especial su suegra, está contenta por la relación: “Ella está contenta, sabe que a su hija le está yendo bien y que no le hará falta nada”, señaló el intérprete de ‘Ella quiere beber’.

La relación entre ambos comenzó muy poco después de que el artista puertorriqueño terminara su noviazgo de varios años con la colombiana Karol G, con quien en algún momento había contemplado también casarse.

Este año, en medio de los rumores del supuesto distanciamiento entre Anuel y Yailin ‘la más viral’, pues sus seguidores advirtieron que ya no se seguían en redes sociales, se especuló que el puertorriqueño y la colombiana habían retomado su relación.

En ese momento, los internautas notaron que la colombiana nunca borró sus fotos con Anuel AA de las redes sociales y en una transmisión que ella hizo a través de sus redes, sus seguidores pudieron escuchar una risa que muchos asociaron con la del boricua. Instantes después, La Bichota puso fin a la videollamada.

Ninguno de los dos artistas, sin embargo, desmintió esa versión.

Pero el anuncio de la llegada de un nuevo integrante a la familia de Anuel AA y su esposa puso fin a cualquier mal entendido y demuestra que actualmente están más unidos que nunca.