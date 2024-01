Sofía Vergara: “No quería ser una mamá vieja”; la colombiana revela los problemas que llevaron a su divorcio

En medio de la gira que la tiene recorriendo medio mundo para promocionar Griselda, la esperada serie que estrena este 25 de enero en Netflix, la colombiana Sofía Vergara, que dará vida a la temida narcotraficante Griselda Blanco, aprovecha para ofrecer varias entrevistas con medios de gran reconocimiento.

El pasado fin semana, la Toti, que también es productora de la serie, habló con el diario El País, de España, y contó, entre otras cosas, detalles sobre los problemas que precipitaron su divorcio con también el actor estadounidense Joe Manganiello, a quien conoció en 2014 y con quien estuvo casada hasta julio de 2023, cuando la pareja le anunció al mundo su divorcio tras siete años de matrimonio.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 27: Joe Manganiello and Sofía Vergara attend the 2022 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 27, 2022 in Beverly Hills, California. (Photo by Lionel Hahn/Getty Images) | Foto: Getty Images

Según contó la actriz, pese a tantas especulaciones, incluso rumores de infidelidad, su matrimonio “se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, aseguró tajante Vergara.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, confesó la barranquillera con el desparpajo que la caracteriza.

A finales de enero, Netflix estrenará la serie producida y protagonizada por Sofía Vergara, ‘Griselda’, la historia de Griselda Blanco, la viuda negra de la mafia. | Foto: Foto Netflix

La protagonista de la serie Griselda también habló de su separación con el programa estadounidense de televisión CBS Sunday Morning y aseguró que estaba preparada para la controversia mediática que ese hecho generaría. “Estás ahí fuera, en el ojo público, y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas”, mencionó Vergara.

La famosa reconoció que pese a la situación, la información alrededor de su separación fue tratada de manera adecuada por los medios masivos, sin especulaciones o datos erróneos. “No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser”, agregó.

Andres Baiz, Sofia Vergara y Eric Newman en la promoción de 'Griselda', que se estrena este 25 de enero en Netflix. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Netflix) | Foto: Getty Images for Netflix

Me sorprendió y, ya sabes, ellos (los medios de comunicación) solo dijeron lo que era y eso fue todo”, agregó.

Y si bien su romance con Joe Manganiello ya es cosa del pasado, ahora se rumora que Sofía Vergara ha iniciado una relación sentimental con el cirujano ortopédico Justin Saliman.

Sin embargo, la Toti dejó claro que la persona con la que decida compartir su vida “tiene que venir ya con hijos”. Es más, precisó que por esa misma razón ahora prefiere hombres mayores de 50 años.