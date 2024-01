Sofía Vergara no se dejó humillar y así le respondió a reconocido presentador español que cuestionó su inglés

Por ejemplo, cuando Sofía Vergara estaba hablando de su personaje de Griselda Blanco en la serie en la que narra la vida de una de las narcotraficantes más temidas de Colombia, la actriz confesó que dicho personaje significó para ella un gran reto profesional porque tuvo que aprender a fumar y que además conoció la droga, algo que nunca había hecho, pero que estaba emocionada porque la gente la viera en un rol diferente al de Modern Family , la serie que la catapultó a la fama en Estados Unidos y se mantuvo al aire once temporadas.

Y eso no fue todo. La Toti increpó a Motos con varias preguntas: “¿Cuántas nominaciones tienes tú a los Emmy en Estados Unidos? ¿Y a los Golden Globes?” .

Motos reacciona al cuestionario de la colombiana así: “Dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer”, lo que despertó varias críticas contra el presentador en las redes sociales.

En su momento, la Toti reaccionó ante el particular comentario con risas y le dijo al periodista: “No me importa porque mira como me aplauden”.