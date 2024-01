Andrea Valdiri soltó cruda confesión sobre su segundo embarazo; expuso detalle que llegó a ‘odiar’: “No me hallaba”

Andrea Valdiri se sinceró sobre sus inseguridades tras segundo embarazo

“Estaba bien trozuda. No es fácil cuando las mujeres salen de un trabajo de parto, recién estaba siendo mamá de Adhara, mi peso no era lo mismo, yo no me hallaba. Me miraba en el espejo y decía: ‘¿Este mondongo qué? ¿Esta celulitis qué?’”, comentó en el formato digital.