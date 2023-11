Felipe Saruma, por críticas, expuso nueva verdad sobre su ruptura amorosa con Andrea Valdiri: “un antes y un después de ella”

Andrea Valdiri y Felipe Saruma dejaron sin palabras a miles de personas en las plataformas digitales, debido al inesperado anuncio relacionado con su ruptura amorosa. Ambos influenciadores tomaron la decisión de terminar su unión, tomando por sorpresa a aquellos que elogiaban y disfrutaban de su amor.

Los dos colombianos aprovecharon para dirigirse a sus fieles seguidores de las plataformas digitales, mencionando la realidad de su separación. Cada uno dio su versión de lo ocurrido, sin profundizar, aclarando que terminaron en buenos términos y de manera positiva.

La expareja subió dos videos, los cuales sirvieron como base para comentar un poco del fin de su relación, la cual duro varios años. Andrea Valdiri y Felipe Saruma coincidieron en que su matrimonio fue muy bonito, pero que los tiempo, tal vez, no eran los adecuados para llevar este vínculo amoroso.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma | Foto: Cuenta de Instagram @andreavaldirisos

“Hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos, pero yo si quisiera decir algo porque mucho se está especulando: ‘Para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que pudo pasar en mi vida, esa mujer me cambió la vida. Y bueno se cometen errores, pero hay que seguir. Hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro y lo mejor es que terminamos muy bien. Somos muy buenos amigos y estoy muy agradecido con ella siempre, y con su familia”, apuntó el caleño en un clip, donde se le veía afectado y nostálgico al hablar del tema.

Sin embargo, horas más tarde, el instagrammer subió un post bastante sorpresivo, el cual sirvió para defender a su exesposa y para revelar una nueva verdad de este proceso que pasaron.

El creador de contenido es muy familiar y habló de su expareja de una forma inesperada. Foto: Instagram @felipesaruma. | Foto: Foto: Instagram @felipesaruma.

Felipe Saruma expuso nueva verdad de su ruptura

De acuerdo con lo que se observó en un video que publicó, más tarde, Felipe Saruma, se pudo conocer una nueva información relacionada con esta decisión que tomaron. El colombiano no dudó en respaldar a la barranquillera, frenando en seco a quienes intentaron culparla y ofenderla por la ruptura.

“He visto tantos comentarios feos que le hacen a la ‘Tochi’ y ustedes no saben todo lo que esa mujer hizo en mí. Cuando yo llegué a la vida de ella me dijo que era un hombre increíble y que tenía un talento impresionante. Ella me hizo montar empresa. Cuando dije en la historia pasada que era lo mejor que me había pasado, es porque hay un antes y un después de ella”, apuntó el caleño, saliéndole al paso a los comentarios que fluían en redes.

De igual manera, utilizó este post para asegurar que Andrea Valdiri no era la mala del paseo y tampoco era la responsable de que las cosas se terminaran, pues siempre fue una gran mujer y una esposa muy buena. El creador de contenido destacó todo lo positivo que hizo la bailarina en su vida, específicamente con temas profesionales y personales.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma terminaron en 2023. | Foto: Instagram @felipesaruma

“Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen justos con ella. Ella fue una mujer que creyó en mí desde el principio. Es una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá, una excelente esposa hasta el fin. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Eso que ponen, eso no es ella, yo la conozco y es lo mejor”, dijo en el clip.

Lo particular es que Felipe Saruma no cerró la puerta a una posible reconciliación sentimental, ya que consideró que el tiempo no iba de la mano con su historia y, posiblemente, todo mejoraría a futuro.