Epa Colombia, tras boda de Alina Lozano y Jim Velásquez, tiró crudo vainazo a Andrea Valdiri; le sacó en cara ruptura con Saruma

“ Yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, algunos especulan, está mal si uno habla, si uno no habla (…) Y lo que aprendí en este matrimonio es que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos . ¿Yo para qué voy a enviar a sus hogares mensajes negativos? Yo trato de darles cosas positivas y mensajes positivos, mostré las cosas bonitas de mi matrimonio para dar un ejemplo de que el amor existe”, comentó al inicio.

“Por primera vez en la vida siento que no tengo que dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé la relación bien, porque nos respetamos, seguimos trabajando juntos ”, agregó, afirmando que las cosas no pasaron a espacio negativos.

Epa Colombia le tiró pulla a Andrea Valdiri

“Tú sabes que esto es un mundo de entretenimiento, de las redes eléctricas, de falsedad, donde te aparentan cosas que no son. Los matrimonios hoy en día no duran. Lo más lindo de todo es que me dieron dos invitaciones y voy con mi esposa, para que después no estén diciendo cosas”, señaló con un toque sarcástico.