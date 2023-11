Andrea Valdiri rompió el silencio sobre separación de Felipe Saruma; expuso verdad de su matrimonio: “Es algo que duele”

Andrea Valdiri confirmó que se separó de Felipe Saruma

“Entiendo que ustedes son parte de mi vida porque yo la hice pública. No sé qué pasó, uno va madurando, uno no es el mismo… uno va haciendo cosas, los hijos creciendo, uno va construyendo cosas que no afectan la imagen”, señaló en un clip.

“ Yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, algunos especulan, está mal si uno habla, si uno no habla (…) Y lo que aprendí en este matrimonio es que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos. ¿Yo para qué voy a enviar a sus hogares mensajes negativos? Yo trato de darles cosas positivas y mensajes positivos, mostré las cosas bonitas de mi matrimonio para dar un ejemplo de que el amor existe”, comentó al inicio.

En cuanto a las razones, Valdiri no profundizó y solamente dio pistas de qué pudo suceder, teniendo en cuenta que no iba a desnudar del todo su privacidad y la de su expareja.

“Yo soy lo que soy por ustedes y porque consumen mi contenido, por eso salgo a hablar, porque se merecen una explicación. El amor sí existe, pero hay cosas que no son negociables. Yo sé de qué estoy hecha y de qué soy capaz, por eso jamás voy a tolerar la hipocresía, eso no va en mí ¿Cuántos matrimonios no duran 30 años porque la mujer aguantó cachos o malos tratos gracias a que el tipo la mantenía o humillaba? Desde el comienzo hay que hablar con la verdad y en mi caso no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo, y ahora estoy en un momento donde reflexiono, donde busco mi tiempo a solas, donde hago planes que me nutran el alma y el corazón”, apuntó.