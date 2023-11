Carolina Cruz, sin tapujos, habló sobre divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma; vivió lo mismo con Lincoln Palomeque

“Entiendo que ustedes son parte de mi vida porque yo la hice pública. No sé qué pasó, uno va madurando, uno no es el mismo. Aprendí en este matrimonio que una relación de este tipo es de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos. Por primera vez en la vida siento que no tengo que dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé la relación bien, porque nos respetamos, seguimos trabajando juntos”, precisó.