Camilo Cifuentes vivió difícil situación con su esposa; fue apuñaleado por defenderla de abusadores: “Me enloquecí”

Uno de los imitadores colombianos más reconocidos es Camilo Cifuentes, quien con su talento y carisma ha logrado darse a conocer, ganándose el cariño y la admiración de sus seguidores . El también cantante actualmente hace parte del equipo de profesores en la Escuela de Yo Me Llamo , programa de canto de Caracol Televisión.

En diálogo con la emisora de radio sobre el amor en pareja, el imitador contó que no se casó enamorado, sino amando. Todo ocurrió un día que iban juntos, cuando se toparon con unos delincuentes que los trasladaron a una zona desolada y retirada para poder atracarlos, e incluso, intentaron abusar de su esposa .

“Un día que nos atracaron y a Lupe la iban a violar (...) a mí me encañonaron, nos llevaron a un potrero y a Lupe la iban a violar (…) cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas, y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella. Yo hubiera podido salir huyendo”, reveló el imitador durante el programa.