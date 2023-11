Video | Luis Miguel se vuelve viral en redes por darle un beso a una niña en pleno concierto

De hecho, algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales son: “te amo Luismi, pero ¿cómo besas a la niña en la boca?”, “Le dio un beso en la boca? Y nadie dice nada???”, “¿Cómo es posible que ese tipo no reciba un rechazo contundente por darle un beso en la boca a una niña? La boca es un lugar privado. No se puede normalizar estas cosas. Vale un bledo su fama efímera... todos estamos sujetos a la ley por igual”, “¿Si fuera un vagabundo de su edad besando a tu hija, te seguiría pareciendo afortunada?”.

Luis Miguel fue rechazado por una fan

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, muchos asegurando que la joven hizo muy bien en decirle que no al cantante, mientras que otros afirmaron que “había perdido una oportunidad de oro”.

“Era en la mejilla, qué bobada. Paga primera fila que vale un platal y rechaza un gesto cariñoso del artista”, “Es una joven bien formada por sus padres, aplausos para ella”, “Muy bien, si no quería no quería, igual él fue respetuoso también”, “Excelente actitud. Sabe de respeto, educación. No a cualquiera se le da besos así sea en la mejilla” y “Yo no me hubiera negado a ese beso en la mejilla”, fueron algunos de ellos.