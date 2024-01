Andrea Valdiri quedó en evidencia con radical cambio que hizo en perfil de redes de su hija; Felipe Saruma terminó salpicado

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se ubicaron como protagonistas de una serie de comentarios en redes sociales, debido a la inesperada noticia que dieron en las plataformas digitales sobre su matrimonio. La pareja tomó la decisión de terminar su compromiso, partiendo por caminos distintos emocionalmente y llevando una amistad laboral como en el pasado.

Las críticas, especulaciones y chismes abundaron en las redes sociales, poniendo contra la pared a los dos creadores de contenido, quienes intentaron guardar silencio para manejar su tema de forma privada. Aunque buscaron los métodos para que la situación no saliera de ambos, todo fue centro de reacciones en los medios y portales web.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri, respectivamente. | Foto: Instagram: @felipesaruma

En un post de la cuenta oficial de Instagram de Andrea Valdiri, tras recibir todo tipo ofensas y comentarios, se pudo apreciar una serie de declaraciones que hizo la celebridad, refiriéndose a las burlas que abundaban en su contra. La influencer no dudó en aclarar las especulaciones que rondaban en escenarios digitales y así espantar a los ‘haters’.

“A ustedes les gusta que yo salga a hablar, la madre si no. Me han puesto de maridos a cantantes, han hecho memes y han hecho de todo con mi separación. Yo no vivía con ‘Saru’, un mes después de mi cumpleaños, que fue en agosto. Ni siquiera les había contado eso a ustedes, la separación la vinimos a decir hasta ahora. Ustedes creen que fue algo reciente y no fue algo reciente”, comentó.

“No conocen ni el 1 % de lo que puedo ser como mujer… Ni el 1 % les he mostrado en Instagram y veo a muchas mujeres y hombres opinando cosas que no son y metiéndose en relaciones ajenas. Estén pendiente de la de ustedes y no las ajenas”, agregó, pidiendo respeto por su intimidad.

Adicional a esto, la creadora de contenidos defendió su privacidad, poniéndole fin a los prejuicios y señalamientos que abundaban sobre sus parejas y relaciones. “¿A ustedes qué mond… les importa si me duran o no me duran? La que está usando su cuerpo soy yo, y les voy a decir una cosa, yo creo que mis problemas en la vida, los que he mostrado, han sido problemas íntimos. Todo es malo, y hasta el sol de hoy yo me río, de todo lo que han dicho de mí”, afirmó.

Andrea Valdiri Instagram: @andrevaldirisos | Foto: Instagram @andrevaldirisos

Tras estas declaraciones, que fueron lo último que se supo del asunto entre el bumangués y la barranquillera, la atención de los curiosos se posó en un particular cambio que quedó registrado en el perfil de Instagram de una de las hijas de la bailarina. Una cuenta de chismes de la plataforma recopiló capturas de pantalla, donde se podía ver una modificación que se hizo en la información del perfil.

Todo esto involucraba a Felipe Saruma, quien siempre se mostró muy conectado y amoroso con las niñas de la creadora de contenido.

Andrea Valdiri retiró etiqueta de Felipe Saruma del perfil de Adhara

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post, Andrea Valdiri, aparentemente, se encargó de eliminar una parte de la descripción del perfil de Adhara Valdiri, la niña menor, donde se leía el vínculo emocional que sostenía con Felipe Saruma.

Anteriormente, previo a la ruptura, la cuenta decía: Mi mamá Andrea Valdiri, mi hermana mayor Isabella Valdiri y mi papá Felipe Saruma. Sin embargo, esto último se transformó y recientemente se detalló que la parte del influencer desapareció.

Cambio en el perfil de Adhara Valdiri en Instagram. | Foto: Instagram @rastreandofamosos