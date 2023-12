Andrea Valdiri reapareció bailando y le dijeron que se mueve mejor que Shakira

El baile de Andrea Valdiri por el que se dice que se mueve mejor que Shakira

View this post on Instagram

Con sus movimientos de cadera, además de cautivar a sus fans, Andrea provocó que le dejaran toda clase de comentarios, entre los que se pueden leer opiniones como: “Te felicito, ni Shakira se mueve así”. “También quiero que acabe el 2023 para poder ir a verte en directo”. “El ‘mujerón’ más bello que tiene Colombia”. “Lo hace bien, pero a comparación de la Andrea de hace unos tres o cuatro años atrás, nada que ver”. “La verdad es que bajó el nivel, no hay comparación”.

“Sí, confieso que se me hace raro volver a bailar y tengo claro que a ustedes les gusta ver mis movimientos, pero es que no estaba al cien. Ya estoy con nueva energía y me adelgacé, estoy seca; ya puedo mostrar”, confesó la influenciadora.