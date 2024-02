Yolanda Saldívar: así luce actualmente la mujer que le quitó la vida a Selena

Yolanda Saldívar, quien le quitó la vida a la reconocida cantante Selena Quintanilla Pérez , conocida solo como Selena, está siendo noticia por estos días, no solo por la información que se conoció sobre que podría quedar en libertad, sino porque salió a la luz el documental “Selena & Yolanda: Los secretos entre nosotras”, en el que hizo reveladores detalles de lo que pasó aquel 31 de marzo de 1995 .

“En ningún momento quise lastimar a nadie (…), no supe cuando se disparó mi arma (…), todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño”, expresó en el documental.

Es importante mencionar que Selena & Yolanda: The Secrets Between Them es la serie documental de varias partes protagonizada por la propia Saldívar, Producida por Oxygen True Crime, un canal de NBCUniversal Media Group, el documental recoge varias horas de entrevistas con Yolanda Saldívar, sus familiares y varios de los periodistas que cubrieron la historia en su momento.