Carla Giraldo reveló cómo se preparó para debutar como presentadora en ‘La casa de los famosos Colombia’

Carla Giraldo es una de las mujeres que más miradas se ha robado a lo largo de su carrera como actriz, gracias a los años que lleva interpretando diferentes personajes, siendo a los doce años la edad en la que obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Me llaman Lolita, siendo este el proyecto en el que empezó a demostrar su talento.

Con sus 37 años, ha tenido una larga trayectoria en la televisión, interpretando diferentes personajes con los que ha despertado tanto amores, como odios.

A lo largo de su vida como actriz, ha sido centro de toda clase de comentarios, algunos de estos con fuertes críticas, opiniones de las que Giraldo siempre ha sabido salir bien librada.

Para este 2024, Carla Giraldo emprendió otro reto profesional, debutando como presentadora del reality del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia, donde desde el anuncio, ha dado mucho de qué hablar.

Carla Giraldo se fue de frente contra quienes las critican por presentar ‘La Casa de los famosos’ | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram @carlagiraldo

Ante esta nueva faceta, Carla concedió una entrevista a SEMANA, en la que además de hablar de lo que veremos de ella durante el programa, mencionó cómo se preparó para este nuevo reto que enfrenta en la presentación.

Así se preparó para debutar como presentadora

Antes de contar cómo se ha preparado, habló del porqué ingresó al formato como presentadora y no como participante, confesando que no es que ella no hubiera querido ingresar como concursante, sino que desde el principio la buscaron para ser una de las presentadoras.

“Yo no decidí ingresar como una presentadora, yo decidí que fuera lo que Dios quisiera. A mí me llaman y me dicen, “¿Oye te gustaría hacer el casting como presentadora?”, pues claro que sí... Aquí estamos, a mí me gustan los retos”, comentó en la entrevista.

A la pregunta de cómo se preparó para incursionar como presentadora. reveló que “Ha sido maravilloso, he trabajado con profesores, he hablado frente al espejo, he hecho cursos de vocalización, he hecho de todo. Yo soy muy disciplinada a la hora de dedicarme a algo y por eso termino apasionada de tanto amor que le meto a lo que hago”.

En la entrevista también se le preguntó sobre lo que está prohibido al interior de La casa de los famosos, mencionó que aunque el reality es sin censura, sí hay algunas reglas.

“Dentro de esta casa no hay censura, pero hay reglas. Son básica y claras: no te quitas los micrófonos, todo se tiene que ver, no puedes hablar a escondidas, igual los estamos viendo”, manifestó Giraldo.

Finalmente, habló de los de lo que será el reto más grande para los participantes, mencionando que claramente es, la convivencia.