Naren Daryanani, de ‘La casa de los famosos’, confesó amorío fugaz con Shakira, “duramos como siete meses”

¿Naren Daryanani y Shakira estuvieron juntos?

“Nos conocimos y duramos como siete meses”, fue la respuesta inicial del actor, para segundos después a la pregunta de si tuvieron intimidad, responder, “uy no, hasta allá no iría jamás pase o no pase”.

¿Por qué Naren Daryanani se alejó de la televisión?

Según contó en una entrevista para el Canal 1 hace unos años, sufrió un accidente por el que bajó varios kilos y su salud se vio bastante afectada: “Pesaba 78 bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso y sin gente alrededor”, dijo en aquel momento.