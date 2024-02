El motivo por el que Naren Daryanani, eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’, se alejó de la televisión

No obstante, después de unos días el actor tuvo que asistir de urgencia a un centro médico por el aspecto que tomaron sus testículos, pues no pudo controlar la hinchazón y el dolor en lugar de mejorar iba en aumento, al punto de que no podía soportar la ropa.

“Pesaba 78 kilos, bien rayado, y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor”, dijo.