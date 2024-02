‘La voz Kids’: jurado reveló motivo que lo hizo caer en fuerte adicción

Jurado de ‘La voz Kids’ tuvo duro momento con el alcohol

“Con el tiempo comencé a describir que bebía mucho para evitar el miedo al escenario, el trago me daba la posibilidad de envalentonarme”, mencionó Syntek. Además, recordó que su padre tuvo el mismo problema, y cuando el se vinculó con el mundo de la fama, al farándula y el éxito no pudo evitar caer.

“Cuando le propuse matrimonio a mi esposa, ella me dijo ‘te amo con todo mi corazón, pero si no dejas de beber, no me quiero casar contigo. No quiero ser cómplice de cómo te vas destruyendo”, afirmó Syntek, por lo que a raíz de esas palabras decidió que su vida tendría una transformación total.